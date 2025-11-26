Cristiano Ronaldo esquiva dos partidos de sanción: la FIFA 'congela' su castigo

Cristiano Ronaldo podrá iniciar el Mundial 2026 sin restricciones, aunque sobre él pesen todavía dos partidos de sanción. La FIFA ha decidido «congelar» parte del ... castigo impuesto al delantero tras su expulsión con roja directa ante Irlanda, en el duelo clasificatorio disputado el pasado 13 de noviembre en Dublín. El incidente, originado por un codazo sobre el defensa Dara O' Shea, significó la primera expulsión directa de Cristiano en sus 226 partidos con la selección lusa.

El Comité Disciplinario del organismo aplicó inicialmente una sanción de tres encuentros. Sin embargo, sólo uno (el que ya cumplió frente a Armenia el 16 de noviembre) tendrá efectos inmediatos. Los otros dos quedan suspendidos durante un periodo de prueba de un año, de acuerdo con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esto significa que Ronaldo podrá jugar desde el primer día del próximo Mundial... siempre y cuando no cometa otra infracción de gravedad similar.

La FIFA lo explica en su resolución: «si el portugués repite un acto considerado agresión o una conducta antideportiva grave, la suspensión se reactivará automáticamente y deberá cumplir los dos partidos pendientes en los siguientes encuentros oficiales de Portugal». Además, la nueva falta podría acarrear un castigo adicional.

¿Esquivo o apaño?

La decisión ha generado debate, especialmente por el impacto que tendría la ausencia del astro en una Copa del Mundo que podría ser la sexta de su carrera, y la última. Aunque este tipo de sanciones «en suspenso» no es nuevo, el hecho de que se aplique a un jugador de la dimensión mediática de Cristiano ha alimentado especulaciones sobre un trato excepcional.

Mientras tanto, en Portugal respiran aliviados. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) presentó todos los recursos legales a su alcance para rebajar el castigo, incluyendo análisis de vídeo donde se argumentaba que la acción respondía a un forcejeo habitual. También aludieron al ambiente de tensión previo al partido, tras declaraciones del técnico irlandés que insinuaban «un historial de favoritismos arbitrales» hacia el portugués.

Bruno Fernandes, compañero y uno de los líderes del vestuario, admitió públicamente que Cristiano «cometió un error», aunque lo contextualizó en la frustración del momento y en la presión del encuentro. Una versión que coincide con el mensaje interno de la selección; la de evitar cualquier polémica adicional que pueda activar la sanción condicionada.

Los próximos meses serán claves. Portugal disputará amistosos, incluido uno ante México en la reinauguración del Estadio Azteca, y cada paso de Cristiano será observado con lupa. De su comportamiento dependerá que llegue al Mundial sin sobresaltos… y que la FIFA no descongele esos dos partidos que aún cuelgan sobre él como una advertencia.