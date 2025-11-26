El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija
Cristiano Ronaldo hace un gesto durante el partido de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 entre Irlanda y Portugal. EFE

Cristiano Ronaldo esquiva dos partidos de sanción: la FIFA 'congela' su castigo

El de Madeira sólo cumplirá uno de los tres encuentros de suspensión por su expulsión ante Irlanda y los otros dos quedarán en pausa a prueba de buen comportamiento

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:09

Cristiano Ronaldo podrá iniciar el Mundial 2026 sin restricciones, aunque sobre él pesen todavía dos partidos de sanción. La FIFA ha decidido «congelar» parte del ... castigo impuesto al delantero tras su expulsión con roja directa ante Irlanda, en el duelo clasificatorio disputado el pasado 13 de noviembre en Dublín. El incidente, originado por un codazo sobre el defensa Dara O' Shea, significó la primera expulsión directa de Cristiano en sus 226 partidos con la selección lusa.

