El Portugalete sueña en grande

Peru Olazabal Portugalete Martes, 2 de diciembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

En Portugalete ya cuentan las horas para tratar de obrar otra gran gesta copera. El conjunto jarrillero pudo llevar a cabo el hito de vencer a un recién descendido de Primera División como el Real Valladolid en la primera fase de la Copa del Rey (0-1). Por lo tanto, el reto ahora es aún mayor. Hoy a partir de las 19:00 horas tratarán de hacer lo propio frente al Deportivo Alavés, decimocuarto clasificado en la máxima competición nacional. La diferencia entre los das escuadras es de cuatro categorías, pero los portugalujos ya saben de buena mano que, con ilusión, entrega, ambición y el gran empuje que le otorgará La Florida totalmente a rebosar, todo es posible en el fútbol.

Además, se puede decir que el Portugalete tiene un idilio con la Copa del Rey durante los últimos años. Esta será la tercera vez que un equipo de Primera División visite La Florida en los últimos cinco años. Anteriormente, lo hizo el Betis en 2020 y el Levante en 2021 -contra los granotas jugaron a puerta cerrada por las medidas del COVID-. Grandes premios que se han ganado a pulso, tras dejar por el camino a conjuntos que militaban en Segunda, tales como el Extremadura, la Ponferradina y el propio Valladolid esta última vez. Eduardo Rivacoba, presidente del club, asevera que «tenemos la misma ilusión que la primera vez». «Está la gente del club motivadísima porque, además, ha llegado en un muy buen momento global por la trayectoria del primer equipo y por la cohesión que tenemos en la junta directiva», añade.

Estas han sido semanas de mucho ajetreo para la entidad portugaluja, que ha tenido que hacer frente a muchos preparativos y exigencias de la Federación. Entre otras cuestiones, han mejorado la iluminación del campo, han reforzado las medidas de seguridad, han reformulado el plan de evacuación y han dotado de más aseos a sus instalaciones. Aunque lo más perceptible es que han instalado dos gradas supletorias para ampliar el aforo a 3.050 espectadores. Una cifra que soló se superó ante el Betis, debido a que las restricciones ahora son más severas. Por ejemplo, no puede haber público de pie. Ayer solo faltaban cincuenta entradas por venderse y habrá en torno a doscientos aficionados visitantes. Rivacoba indica que «nos hemos tenido que convertir en un equipo de fútbol profesional en un tiempo récord de dos semanas».

«A por ellos»

Todo sea por vivir la «gran fiesta del fútbol» que albergará el feudo portugalujo. Un encuentro ya de por sí memorable, que esperan que tenga el mejor de los finales. «Si hay un deporte que da lugar a las sorpresas es el fútbol y si hay un campo donde el equipo lo puede hacer, es La Florida. Si tenemos ese uno por ciento, el equipo ya ha dado muestras de que lo va a intentar. Al cuerpo técnico y al equipo hay que dejarle tener ilusión, que piensen en que existe la posibilidad e ir a por ellos», resalta el presidente del Portugalete. Aunque también matiza que no se le puede exigir nada a los suyos, por la gran diferencia de categorías y a nivel presupuestario.

En ese sentido, cabe reseñar que el presupuesto anual destinado para la plantilla y el cuerpo técnico de los jarrilleros es de 285.000 euros. No llega ni siquiera al uno por ciento del presupuesto que proyectan los babazorros: 44.330.000 euros. Las diferencias económicas son abismales. Es por ello que solo el hecho de disputar este encuentro, para el cuadro gualdinegro supone «mejorar la marca del Portugalete, seremos el club protagonista en Bizkaia y eso nos dará mucha visibilidad». Asimismo, «nos supone un colchón económico que nos puede ayudar a mejorar los recursos en torno al primer equipo y el fútbol base o dar respuesta a cualquier situación imprevista negativa», amplía Eduardo Rivacoba.