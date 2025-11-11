El homenaje de los jugadores del Portu a su directiva más polivalente Aintzane hace de todo en el club de la Margen Izquierda, desde su papel como speaker hasta ser la responsable de las fichas federativas

A. Mateos Martes, 11 de noviembre 2025, 14:08 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

En el hotel Puente Colgante de Portugalete, donde la plantilla del Portu estaba reunida para ver el sorteo de la Copa en directo, se celebró con aplausos que fuese el Alavés el equipo encargado de visitar La Florida. El equipo de la Margen Izquierda recibirá al Glorioso en su feudo y si vencen se garantizarán enfrentarse a Athletic, Barça, Real Madrid o Atlético en la siguiente ronda.

Iñaki Bilbao, uno de sus futbolistas, celebró el resultado del sorteo. «Un partido muy bonito para disfrutar y poder llenar La Florida de nuevo. A ver si podemos lograr la machada de nuevo», dijo a las cámaras de la Federación.

Su compañero Unai Olaizola, defensor del Portu, se encontraba en el salón Luis Aragones, en Las Rozas, ejerciendo de mano inocente. Y, por supuesto, él también quiso dar su valoración sobre el Alavés. «Queríamos un rival vasco. Y bueno intentaremos hacerlo lo mejor posible como en la ronda anterior», señaló.

De repente, el moderador cedió el protagonismo por completo a Unai y a Iñaki, desde Portugalete. Los chavales del equipo tenían previsto homenajear a una de las mujeres que componen la directiva del Portu y que se encontraba en el salón Luis Aragonés acompañando a Unai.

«Directiva, speaker, responsable de las fichas federativas...», decía el moderador. Y Unai la presentaba a todo el país. «Tenemos aquí a Aintzane que hace un poco de todo en el club. Quiero darle las gracias por todo lo que hace por nosotros en el día a día», apuntó el jugador del Portu. Los presentes en el salón de actos respondieron con una gran ovación a la mujer.

Temas

Portugalete

Audiencias