El Getxo jugará contra un Primera en la Copa... ¡40 años después!

Peru Olazabal Sábado, 4 de octubre 2025, 19:29 | Actualizado 19:37h.

El Getxo vive uno de los días más felices de su historia. El conjunto que dirige Egoitz Garai ha logrado imponerse por 1-2 a domicilio al Betis Valladolid para disputar la Copa del Rey más de cuarenta años después de la última vez que tomó parte en esta competición. Los de la Margen Derecha y todos sus seguidores vivirán un día para el recuerdo, ya que recibirán a un equipo de Primera División en Fadura. Además, colarse en esta ronda les supondrá una importante inyección económica, que supone alrededor del 15% del total de todo su presupuesto.

Los getxotarras se han ganado a pulso vivir el sueño de la Copa. El curso pasado tuvieron un inicio de récord, venciendo los primeros seis encuentros que disputaron sin encajar ningún solo gol. Sin embargo, no pudo mantener ese ritmo frenético durante toda la temporada, aunque pudo ser segundo en División de Honor. Eso le hizo clasificarse a un triangular ante los subcampeones de Gipuzkoa y Álava, con el premio del ascenso a Tercera Federación para el primero de los tres y con el billete a la fase previa de Copa del Rey para el segundo. Esta fue la posición del Getxo tras vencer al Ariznabarra por 1-0 y empatar contra el Zarautz, con el que perdió a penaltis.

Por lo tanto, pese a no ascender, obtuvo la recompensa de estar presente en la competición copera. En el sorteo de la misma, le tocó medirse en la fase previa al Betis Valladolid. En la ida disputada en Fadura, empataron a cero en un gran ejercicio de resistencia de los getxotarras, ya que jugaron casi todo el partido con uno menos por una temprana expulsión. Iñaki Gerediaga, presidente del club, llegó a comentar a EL CORREO que consideraba esto «un pequeño triunfo». Además, tenía «mucha curiosidad» por saber qué ocurriría en la vuelta, con los mismos jugadores sobre el verde y en un césped de hierba artificial.

Final en Valladolid! 1-2!! Pasamos de ronda y nos vendrá un 1 división a fadura! Enorme trabajo. Gracias al @betisvall por el trato recibido y os deseamos toda la suerte del mundo para el futuro!ha sido una eliminatoria preciosa! Ojalá nos volvamos a enfrentar!! pic.twitter.com/eED3sCKGPZ — CD Getxo (@cdGetxoOficial) October 4, 2025

Allí, en Valladolid, entre ochenta y cien seguidores getxotarras acompañaron al equipo, ante la importancia de la cita. Pues bien, el Getxo apeló a la épica al ganar en la Finca de Canterac por 1-2 para cumplir el sueño de la Copa del Rey. Una auténtica gesta. El presidente resaltó que le da «mucha importancia» al hito logrado por el Getxo. Al fin y al cabo, son «más de cuarenta años sin participar en la Copa del Rey», tal y como reseña el mandatario. En el ámbito económico esto supone «un ingreso económico importante». Solo la bonificación por estar en la primera eliminatoria copera, le supone a la entidad de la Margen Derecha en torno al quince por cuento del presupuesto total del club, según confirma Gerediaga.

Es, sin duda, un impulso financiero muy relevante para un conjunto humilde que milita en la sexta categoría del fútbol, en lo que el ámbito nacional se refiere. Aunque, más allá de todo eso, supone una razón de mucha alegría y orgullo para el club y el municipio. El Getxo estará en el bombo de la Copa del Rey que verán muchos apasionados del fútbol de todo el país y recibirán en Fadura a un equipo de Primera División. Un encuentro que generará mucha expectación entre todo el pueblo. «Esto nos pone en el mapa nacional del fútbol, es un reconocimiento a todo el trabajo que se ha hecho estos años en el club», manifiesta Iñaki Gerediaga.

El favorito, la Real Sociedad

Con la nueva normativa, quien visitará Fadura será un equipo de Primera División del entorno. Es decir, podría ser de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra o el País Vasco. En este grupo, los posibles rivales son el Celta de Vigo, el Real Oviedo, el Deportivo Alavés, la Real Sociedad y Osasuna. Cabe recordar que el Athletic no estará en este sorteo al ser uno de los cuatro conjuntos que participa en la Supercopa. Pues bien, el favorito para el presidente del Getxo es la Real Sociedad. «Es el que más tirón puede tener», arguye. Lo único que le preocupa ahora al dirigente es que está prohibido que haya público de pie. Es por ello que está ya negociando con varias empresas para colocar gradas supletorias. Ya dice Gerediaga que están «adelantando el centenario» que se celebrará el año que viene.