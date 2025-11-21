El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Edma Imade pugna con Irene Paredes durante un partido entre la Real y el Barça. EFE
Liga de Naciones | Final

Edna Imade, gran novedad en una lista continuista de Sonia Bermúdez

La seleccionadora española convoca de nuevo a todas las habituales y recurre a la delantera de la Real Sociedad, recientemente nacionalizada

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

España ya tiene la nómina de 25 futbolistas para afrontar el reto de la final de la Liga de Naciones, en la que aspira a revalidar la corona que conquistó en febrero de 2024 ante Francia, en la primera edición del torneo. A través de la voz del Mago Pop y escenas de Madrid, la selección española femenina dio a conocer su relación de jugadoras para el asalto a doble partido frente a la poderosa Alemania. Sonia Bermúdez optó por la continuidad en su segunda convocatoria, como era lógico después de la exhibición en la semifinal frente a Suecia, con goleada en Málaga (4-0) y triunfo por la mínima en Gotemburgo para redondear un estreno por todo lo alto para la nueva era.

En la lista, de 25 en lugar de las 23 convocadas en octubre, entran la debutante Edna Imade, recientemente nacionalizada, Leila Ouahabi, Alba Redondo y Athenea del Castillo, que ya se incorporó sobre la marcha en la anterior ventana por la lesión de Salma Paralluelo, la principal ausencia en este parón de selecciones y única baja junto a Lucía Corrales.

Las 25 convocadas

Porteros: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga.

Defensas: Ona Batlle, Leila Ouahabi, Irene Paredes, Mapi León, María Méndez, Jana Fernández y Olga Carmona.

Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Vicky López, Alexia Putellas y Fiamma Benítez.

Delanteras: Eva Navarro, Alba Redondo, Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Cristina Martín-Prieto, Athenea del Castillo, Edna Imade y Jenni Hermoso.

