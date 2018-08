Elena Loyo: «Mi tercer maratón, la medalla de bronce... Estoy muy contenta» Elena Loyo, en un momento de la carrera. / EFE La atleta alavesa se muestra satisfecha con su carrera, aunque admite que en algunos momentos fue «demasiado acomodada» OLGA JIMÉNEZ Lunes, 13 agosto 2018, 00:18

Desde Berlín, la atleta alavesa Elena Loyo no ocultaba este domingo su satisfacción por la medalla conseguida y también por la estrategia de carrera. «Es para sentirse feliz. Mi primer europeo, mi tercer maratón, la medalla de bronce, las buenas sensaciones en carrera... Estoy muy contenta», explicaba. Elena Loyo aseguraba que se sintió «muy a gusto» durante todo el trazado y que la carrera discurrió según lo había previsto, sin correr demasiados riesgos en el inicio y de menos a más para tratar de apretar en los kilómetros finales.

«A partir del 33 hemos empezado a acelerar mucho más y nos hemos motivado apretando la mandíbula. Tenía fuerza». En ese sentido, destacaba también sus buenas sensaciones por «haber acabado tan fuerte» y remontado posiciones en el tramo definitivo. Le quedó igualmente algún pero, como un inicio donde considera que podía haber imprimido un ritmo levemente superior. «Me he metido en un grupito al que he cogido viniendo desde atrás y ha habido momentos en los que hemos ido demasiado acomodadas», precisaba. Ahí, prefirió la precaución. «No había otro grupo delante y no me he atrevido a salir porque había zonas donde daba el viento. Igual he sido un poco reservada».

Martín Fiz, su entrenador, también destacó la estrategia. «Ha acabado muy fuerte y ha disfrutado. La carrera la había planteado de menos a más, de eliminación para ir cogiendo gente. Un buen planteamiento, aunque luego le han faltado kilómetros a Elena, que ha acabado con mucha fuerza. Creo que tiene que estar contenta porque ha sido la tercera española, ha puntuado y ha servido para lograr el bronce por equipos en su primer Europeo»