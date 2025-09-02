El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La inscripción de Laporte se complica por un retraso en los papeles de los saudíes

Vine se adueña del territorio del Movistar y Vingegaard toma el mando de La Vuelta

Pablo Castrillo y Javi Romo caen con honor en la fuga de la etapa navarra en la que Almeida ataca dos veces y el danés y Pidcock resisten

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:52

Hace ya tiempo que al Movistar se le resisten las victorias. Siempre está en la lucha, sobre todo en La Vuelta, donde la sequía dura ... cuatro años. El logo de la M apenas pudo verse en ese 2021 en entre la niebla del alto del Gamoniteiru, conquistado por Miguel Ángel López. El último servicio de Superman. A los pocos días les dijo 'yo me quedo por aquí'. Ya no está, ni Valverde, y con Enric Mas y Nairo Quintana lesionados, Pablo Castrillo, vencedor de dos etapas el año pasado con el Kern Pharma, y Javi Romo se presentaban como sus mejores bazas para cumplir el objetivo.

