Rueda de prensa de Javier Guillén, director de La Vuelta
Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:21
12:28
Hasta aquí la rueda de prensa de Javier Guillén, que ha explicado por qué se suspendió la etapa con final en Madrid. Eso sí, para la organización la jornada e ayer sí computa. Por ello, el director de la Vuelta dice que las 21 etapas de la ronda han tenido lugar.
12:27
Le pregutnan sobre el Tor de Francia del año que viene, que comienza en Bacelona. «No especulo sobre nada. Barcelona va a tener un gran Tour de Francia», afirma Guillén.
12:25
Guillén habla sobre el efecto llamada de las manifestaciones. «El ciclismo es muy difícil de controlar. Tengo la esperanza de que no sea así. No sé qué ocurrirá en el futuro».
12:24
«Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicitea, pes obviamente causa un daño a los que tenemos que hacer la carrera».
12:22
Sobre lo ocurrido ayer, antes de la disputa de la etapa, «nunca» se planteó «suspender» la etapa.
12:22
Guillén responde si la organización se pensó en vetar al equipo Israel. «La Vuelta siempre se ha mantenido neutral. A la UCI lo que se le dice es que hay un proble,a. Ellos dijeron que corrían y ha corrido. El equipo no ha decidido que se quería ir»
12:20
Le preguntan ahora si ha sentido el apoyo del Gobierno español. Guillén afirma que han tenido los apoyos que «necesitábamos».
12:19
El director de la Vuelta dice que son los organimos internacionales los que deben decidir.
12:18
«No hay ninguna federación internaiconal que haya vetado a deportistas de Israel, ni a equipos de Israel», aclara Guillén.
12:17
Le preguntan ahora sobrelas conversaciones que ha tenido la organización con la UCI. Guillén explica que la UCI dijo que quería mantener al equipo enc arrera. «No podiamos hacer otra cosa», subraya.
12:15
Sobre lo ocurrido durante toda la Vuelta, Guillén sostiene que es momento de «reflexionar» sobre lo que ha pasado.
12:14
«La Vuelta se ha compeltado con sus 21 etapas. No como la Vuelta quería, ni como los corredores se merecen. Había un objetivo de que no termináramos las etapas».
12:13
También recuerda la caída de Javier Romo, que tuvo que abandonar la carrera tras irse al suelo como consecuencia de la presencia de un manifestante al borde de la carretera.
12:12
También da las gracias a los equipos y corredores. «Nuestra obligación es protegerles. Ellos han querido correr la Vuelta».
12:11
Guillén agradece a la organización de cómo han trabajado durante estas tres semanas. 3.500 personas. «Ninguna se ha ido de la Vuelta» por lo que ha ocurrido.
12:10
«Nos hemos marcado por quienes tienen la decisión de participación. Hemos estado siempre concentrados en los que teníamso que hacer. Hemos tomado una posición: no entrar a debatir»
12:09
«La posición de la Vuelta es clara. Nosotros nos guiamos por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Las normas de participación es de la UCI. Es ella a quien corresponde regular el derecho de admisión en las carreras».
12:06
«Nosotros somos una carrera ciclista. Somos deporte y es lo que queremos ser. Nos parece bien que la gente haga las reivindicaciones que que9iran ahcer, pero exigimos respeto a la carrera y a nuestros deportias. El derecho de manifestación protege a los que se manifiestan y también a los que compiten o asisten a la competición».
12:05
Por ello tomamos la decisión de cancelar la etapa. La etapa que se consiera realizada. Se tomaron tiempos en el kilómetros 44 de carrera.
12:05
«Entendimos que la situación era muy difícil. Tratamos de poner soluciones, pero a 3 kilómetros a meta hubo otra invasión y varios corredores cayeron al suelo».
12:04
«Vimos que se sucedían diferntes incidentes y por eso desviamos el recorrido. A partir de ahí todas las informaciones que recibíamos es que en el circuito había invasión en la calzada».
12:03
«Podiamos haber convivido las manifestaciones con la practica del deporte»
12:03
«Lamento mucho la imagen que se dio. Es algo que no se debería repetir»
12:02
«Lamento y condeno lo ocurrido en la última etapa. Pocos comentarios son necesario sobre lo ocurrido ayer. Es inaceptable todo lo que ocurrió en la zona del circuito»
12:00
Todo listo para la comparecencia de Javier Guillén, que se retrasa unos minutos.
11:20
Se espera que compareza el director de La Vuelta, Javier Guillén.
11:19
Ayer, los dirigentes de La Vuelta, la empresa Unipublic propiedad de ASO (organizador del Tour de Francia), emitieron un breve comunicado al respecto. «Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid. Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma–Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera».
11:18
Buenos días, a las 12 horas los organizadores de La Vuelta a España darán una rueda de prensa sobre lo ocurrido este domingo en la última etapa de la ronda.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
-
2
-
3
- 4 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.