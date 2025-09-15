Rueda de prensa de Javier Guillén, director de La Vuelta

11:19

Ayer, los dirigentes de La Vuelta, la empresa Unipublic propiedad de ASO (organizador del Tour de Francia), emitieron un breve comunicado al respecto. «Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid. Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma–Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera».