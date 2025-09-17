El podio improvisado de la Vuelta fue idea de la madre de un ciclista Vingegaard explica cómo surgió el plan de reunir a los corredores

Bruno Vergara Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El podio improvisado el domingo en la Vuelta a España fue idea de la madre de un ciclista. Precisamente uno que debía subir al cajón en Madrid. «Creo que la idea surgió de la madre de Tom Pidcock», ha explicado Jonas Vingegaard, ganador de la prueba, que estuvo acompañado junto al británico y Joao Almedia sobre unas neveras con diferentes alturas.

El danés que se sintió «decepcionado» por no poder celebrarlo con todos los espectadores en Madrid, afirma que la idea fue «una forma estupenda de celebrarlo». «Fue mucho más pequeño y, en cierto modo, mucho más íntimo. Así que fue una celebración realmente bonita. De hecho, fue mucho mejor de lo que esperaba», sostiene.

Vingegaard explica que fue todo muy rápido y que lo hicieron a escondidas. «Estaban en hoteles diferentes, y luego todos vinieron al nuestro, como escolares. Tuvimos que mantenerlo en secreto, si no, vendrían los manifestantes. Y además, Matthew (Riccitello de Israel-Premier Tech) tenía que vestirse con el maillot blanco, por supuesto, así que tuvimos que mantenerlo en secreto».

La ceremonia improvisada le gustó mucho. «Porque también demuestra que en el ciclismo podemos unirnos y decir: 'Bueno, queremos hacer algo juntos'. Y quizás no solo allí, sino durante toda la carrera, con todas estas protestas, por primera vez, como ciclistas y equipos, nos mantuvimos más unidos, algo que no habíamos podido hacer en los últimos años».