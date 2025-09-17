El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones en la A-8, sentido Bilbao, por un accidente en los túneles de Malmasín

El podio improvisado de la Vuelta fue idea de la madre de un ciclista

Vingegaard explica cómo surgió el plan de reunir a los corredores

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:00

El podio improvisado el domingo en la Vuelta a España fue idea de la madre de un ciclista. Precisamente uno que debía subir al cajón en Madrid. «Creo que la idea surgió de la madre de Tom Pidcock», ha explicado Jonas Vingegaard, ganador de la prueba, que estuvo acompañado junto al británico y Joao Almedia sobre unas neveras con diferentes alturas.

El danés que se sintió «decepcionado» por no poder celebrarlo con todos los espectadores en Madrid, afirma que la idea fue «una forma estupenda de celebrarlo». «Fue mucho más pequeño y, en cierto modo, mucho más íntimo. Así que fue una celebración realmente bonita. De hecho, fue mucho mejor de lo que esperaba», sostiene.

Vingegaard explica que fue todo muy rápido y que lo hicieron a escondidas. «Estaban en hoteles diferentes, y luego todos vinieron al nuestro, como escolares. Tuvimos que mantenerlo en secreto, si no, vendrían los manifestantes. Y además, Matthew (Riccitello de Israel-Premier Tech) tenía que vestirse con el maillot blanco, por supuesto, así que tuvimos que mantenerlo en secreto».

La ceremonia improvisada le gustó mucho. «Porque también demuestra que en el ciclismo podemos unirnos y decir: 'Bueno, queremos hacer algo juntos'. Y quizás no solo allí, sino durante toda la carrera, con todas estas protestas, por primera vez, como ciclistas y equipos, nos mantuvimos más unidos, algo que no habíamos podido hacer en los últimos años».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  3. 3 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  4. 4

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  5. 5

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  6. 6

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  7. 7

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  8. 8

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  9. 9

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  10. 10 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El podio improvisado de la Vuelta fue idea de la madre de un ciclista

El podio improvisado de la Vuelta fue idea de la madre de un ciclista