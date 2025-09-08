El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Parodian en Artziniega los incidentes con las protestas propalestinas de la Vuelta

Durante sus fiestas patronales, un grupo de personas ha escenificado las cargas policiales que se produjeron en Bilbao y otras localidades cuando los manifestantes cortaron la carrera

A. Mateos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:58

Las fiestas patronales de Artziniega se han hecho eco del tema del momento en el mundo del deporte; los incidentes que ocurren día tras día en la Vuelta a España con manifestantes propalestinos que denuncian el «genocidio» de Israel en Gaza.

Un grupo de personas parodió ayer a la perfección las movilizaciones que han obligado a cortar la carrera en repetidas ocasiones estas semanas. Diez personas disfrazadas de ertzainas se fueron a por otra decena de supuestos manifestantes, que portaban banderas palestinas, y se encontraban moviendo vallas. Los falsos policías cargaron contra ellos mientras intentaban abrir paso a los ciclistas que llegaban desde atrás.

La escena hizo mucha gracia a los vecinos del pueblo alavés, que ovacionaron a los autores de la representación. Después, el alcalde de la localidad, Joseba Vivanco (EH Bildu), compartió el momento en sus redes sociales.

Aunque la escena no ha gustado a muchos. Muchos protestaron por hacer una broma de una situación como la que se está viviendo en la franja de Gaza. Otros, en cambio, entendieron la representación y el ambiente festivo en la que se desarrolló.

El boicot a la Vuelta por no expulsar al equipo Israel de su carrera está siendo una constante desde que la carrera entró en España desde los Pirineos. Primero fue en Figueres, cuando un grupo de manifestantes detuvo la contrarreloj por equipos del equipo israelí. Después un grupo de personas se lanzó a la carretera para frenar el ritmo del pelotón provocando la caída de un ciclista. Al día siguiente, la etapa de Bilbao quedó suspendida por los incidentes registrados en la línea de meta. Y ya en Asturias, nuevamente, un manifestante ha provocado la caída de otro ciclista saliendo desde unos arbustos con ánimo de cortar el paso de los ciclistas.

