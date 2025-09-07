El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos

El danés se impone a la ambición del UAE, a los muchos ataques de una fuga numerosa y a Aular en el sprint en otra etapa con numerosas protestas contra Israel

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:40

Monforte de Lemos es la capital de la Ribeira Sacra, allá donde el río Sil queda encajado entre escarpadas orillas, monasterios y viñas. Una profunda ... garganta en la que el agua, con mayor o menor caudal, presionada por las rocas, logra siempre seguir su curso. Otra fuerza de la naturaleza, Mads Pedersen, debió sentirse así en la fuga de camino a la localidad gallega. Casi 50 ciclistas con la ambición de lograr la victoria y todos con la misma directriz: evitar llegar a la meta junto al danés, que en Italia ya dejó claras sus intenciones con aquello de que «el segundo es el primero de los perdedores».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  6. 6

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8

    Los malos datos de agosto alarman sobre las «nubes negras» que acechan al empleo vasco
  9. 9 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado
  10. 10

    El PNV pasa al ataque para desmontar el relato de Bildu ante un posible adelanto electoral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos

Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos