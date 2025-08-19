El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vingegaard durante la cronoescalada del Tour, en la que fue segundo EFE

La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito a ganar La Vuelta

El danés partirá el sábado con el mejor equipo de la ronda y un recorrido muy favorable frente a la dupla del UAE, Almeida y Ayuso, y Carapaz

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 19 de agosto 2025, 00:41

La vida deportiva se esfuma tan rápido que hay quienes señalan que Jonas Vingegaard, que en diciembre cumple 29 años, está ante su gran oportunidad ... de ganar la Vuelta a España. Al menos de manera tan clara. El motivo no son sus condiciones físicas, plenas como demostró en el Tour pese a no poder hacer sombra a Pogacar. Se trata más bien de la ausencia del esloveno, que algún día regresará a España para ganar una de las pocas carreras que se le resisten (también la Itzulia), de la búsqueda de otros alicientes para el danés, como el Giro de Italia que aún no conoce, y del desgaste físico y mental que acumulan ambos ciclistas en este último lustro, tan mágico como agotador.

