La empresa de Iniesta consigue la licencia del equipo ciclista israelí boicoteado en la Vuelta Tendrá «estructura española» y cambiará nombre, de Israel Premier Tech a 'NSN' para competirá en el Tour bajo bandera suiza por el respaldo del fondo financiero Stoneweg

Gabriel Cuesta Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:11 | Actualizado 15:26h. Comenta Compartir

El equipo ciclista Israel Premier Tech, cuya presencia generó importantes problemas de seguridad en La Vuelta por las numerosas manifestaciones propalestinas en varias etapas, ha cambiado de nombre y estructura. Pasa a denominarse NSN Cycling Team, indicaron este jueves sus responsables, con nacionalidad «suiza» y una estructura «española», con sedes en Barcelona y Girona. Las iniciales corresponden a las siglas 'Never Say Never', la compañía catalana de eventos deportivos y musicales fundada por el exfutbolista Andrés Iniesta. Contará con el respaldo financiero de Stoneweg, una plataforma de inversión mundial con sede en Ginebra.

De esta forma, esta formación sustituye al Israel Premier Tech, diana de las importantes protestas en contra de su participación en la Vuelta a España con el conflicto en la franja de Gaza como telón de fondo. Incluso la organización se vio obligada a anular la última etapa a causa de los altercados producidos en Madrid.

A principios de este mes, el grupo canadiense Premier Tech había anunciado que se retiraba de manera inmediata del equipo, estimando que era «insostenible» continuar adelante con el patrocinio. «Si bien hemos tomado nota de la decisión del equipo de seguir con un nuevo nombre en la temporada 2026, la razón misma de nuestro compromiso con el equipo ha quedado eclipsada a tal punto que es ya insostenible para Premier Tech seguir en su rol de patrocinador del equipo», explicó entonces.

Un mes antes, el equipo Israel PT había anunciado que iba a cambiar de nombre y que se iba a distanciar «de la identidad israelí actual». También señaló que su propietario, el millonario israelí-canadiense Sylvan Adams, muy vinculado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, iba a pasar a un segundo plano y que ya no hablaría «más en nombre del equipo».

«Estamos orgullosos de acoger a NSN y Stoneweg en el equipo y de anunciar nuestro nuevo nombre e identidad», afirmó este jueves el mánager general de NSN Cycling Team, Kjell Carlström, citado en el comunicado. Según el texto, está prevista una concentración de entrenamiento la próxima semana, mientras que «en las próximas semanas» se conocerán los nuevos colores del equipo y su programa.