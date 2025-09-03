En directo, la etapa de La Vuelta con salida y final en Bilbao
Los ciclistas afrontarán un recorrido de 157,4 kilómetros con el doble paso por El Vivero y la ascensión final a Pike Bidea como puntos más calientes de la jornada
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:39
11:44
Por otra parte, en la línea de meta, que estará ubicada a la altura del número 46 de Gran Vía, los operadores llevan varias horas trabajando a destajo para dejar todo listo. En esta zona se celebrará el podium final y estarán ubicados los set de televisión
Vídeo: Manu Cecilio
11:41
Ya se respira un gran ambiente en la línea de salida. La explanada de San Mamés está a rebosar para presenciar el protocolo de firmas de los ciclistas.
Vídeo: Manu Cecilio
11:39
Buenos días. En poco menos de dos horas dará comienzo la undécima etapa de La Vuelta que transcurrirá íntegramente en Bizkaia. Los corredores saldrán desde San Mamés y acabarán, a eso de las 17.20 horas, en Gran Vía, a la altura del número 46. La etapa muy probablemente se decidirá en la doble subida a El Vivero y la ascensión a Pike Bidea, a diez kilómetros del final
-
