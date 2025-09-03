El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, la etapa de La Vuelta con salida y final en Bilbao

Los ciclistas afrontarán un recorrido de 157,4 kilómetros con el doble paso por El Vivero y la ascensión final a Pike Bidea como puntos más calientes de la jornada

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:39

11:44

Por otra parte, en la línea de meta, que estará ubicada a la altura del número 46 de Gran Vía, los operadores llevan varias horas trabajando a destajo para dejar todo listo. En esta zona se celebrará el podium final y estarán ubicados los set de televisión

11:41

Ya se respira un gran ambiente en la línea de salida. La explanada de San Mamés está a rebosar para presenciar el protocolo de firmas de los ciclistas.

Vídeo: Manu Cecilio

11:39

Buenos días. En poco menos de dos horas dará comienzo la undécima etapa de La Vuelta que transcurrirá íntegramente en Bizkaia. Los corredores saldrán desde San Mamés y acabarán, a eso de las 17.20 horas, en Gran Vía, a la altura del número 46. La etapa muy probablemente se decidirá en la doble subida a El Vivero y la ascensión a Pike Bidea, a diez kilómetros del final

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  6. 6

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  7. 7 Julen Jon Guerrero ya tiene equipo y se enfrentará al Bilbao Athletic
  8. 8

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo
  9. 9

    Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, la etapa de La Vuelta con salida y final en Bilbao