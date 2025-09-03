En directo, la etapa de La Vuelta con salida y final en Bilbao

11:39

Buenos días. En poco menos de dos horas dará comienzo la undécima etapa de La Vuelta que transcurrirá íntegramente en Bizkaia. Los corredores saldrán desde San Mamés y acabarán, a eso de las 17.20 horas, en Gran Vía, a la altura del número 46. La etapa muy probablemente se decidirá en la doble subida a El Vivero y la ascensión a Pike Bidea, a diez kilómetros del final