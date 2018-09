Contador «se siente como en casa» en la gran fiesta del ciclismo del Oiz Contador, en su nueva faceta de comentarista. / J. Muñoz El exciclista llega Bizkaia para narrar para Eurosport las gestas de la Vuelta JAVIER MUÑOZ Miércoles, 12 septiembre 2018, 13:51

«You are the sunshine of my life». La canción de Stevie Wonder se escucha en lo alto del Oiz, final espectacular de la 17 etapa de la Vuelta, y Alberto Contador apenas puede comenzar a realizar sus tareas de comentarista para Eurosport, la cadena que retransmite la prueba fuera de España. «Aquí me siento como en casa», confiesa el exciclista, que mientras sube a la meta, al volante de su Skoda, repasa el 'track' que tiene en la cabeza desde los tiempos en que corrió una contrarreloj en el mismo escenario. «Alberto, una foto, por favor», le pide un ertzaina cuando Contador se detiene a preguntar cómo se va al Oiz. La gente que asciende por el arcén se detiene a saludarle, y él -ganador de la Vuelta, el Giro y el Tour- no deja de animar a los ciclistas aficionados que, antes que los corredores profesionales, se atreven con las rampas de la vuelta. «¿Cómo vas?, le pregunta Alberto a una joven y abnegada ciclista que asciende con gran esfuerzo por la carretera. La joven, extenuada, saca fuerzas de flaqueza para dedicar una sonrisa a su héroe, que le ha dedicado unos instantes para animarla. «Agur, Alberto», se despide la aficionada.

Un ambiente de fiesta se respira en la cumbre del Oiz, donde todo está dispuesto para la llegada de los corredores. Contador no oculta que «el gusanillo» de la competición no ha desparecido. «No cabe duda que me gustaría ser uno de ellos. Tengo los números y los vatios. Podría seguir corriendo, pero en algún momento hay que dejarlo, y si es mejor, con una victoria», reconoce. Bizkaia, que conoció de amateur, y donde ha dejado su impronta con sus participaciones en la Vuelta al País Vasco, «que creo que he ganado cuatro veces», es casi como la localidad de Pinto, donde nació, porque los aficionados no cesan de agasajarlo como si fueran paisanos y le piden hacerse fotos con él. «Nos faltas tú», le dice un joven seguidor, que busca un hueco entre la maraña de cables que entorpecen el paso entre los camiones y turismos que se han reunido para el final de etapa. «No pisen la pintura roja, por favor», pide Contador al público bajo la línea de meta, feliz de encontrarse en un entorno donde lo tratan como si no se hubiera retirado. «Como en casa», resume.

El Oiz, bajo un calor sofocante, es una fiesta ciclista retransmitida a toda Europa. Sobre las 13.00 horas la explanada de la cima comienza a llenarse de un gentío que parece no haberse dado cuenta de que es día laborable. Contador se mete en el estudio de Eurosport para narrar la etapa. «No he estudiado Periodismo, pero he hecho las prácticas en la carretera».