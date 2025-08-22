El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El cabreo de Mikel Landa con una aerolínea por perder su maleta justo antes de la Vuelta: «¿La recojo yo en Barcelona?»

El ciclista alavés ha sufrido un contratiempo con su equipaje de camino a Italia, donde arranca esta edición

G. Cuesta

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:37

A Mikel Landa no le acompaña la suerte a pocas horas del comienzo de la Vuelta a España. El ciclista alavés ha mostrado su enfado en redes sociales por un contratiempo importante en su vuelo: su maleta está «en paradero desconocido». «¿La recojo yo en Barcelona antes de la etapa 5 o me llegará a tiempo?», se cachondeaba en su perfil de 'X', antes Twitter.

A la queja la acompañaba una imagen de Landa montando en bicicleta con una camiseta vintage de la Juventus de la temporada 1984-85, la que se enfundó una leyenda como Platini. Precisamente, es en Turín donde tuvo lugar la presentación de la 90 edición de la Vuelta. El corredor alavés del Soudal fue uno de los más aclamados. «Llego justito de forma pero muy motivado, muy animado para dar espectáculo y pelear por alguna etapa e iremos viendo cada día qué podemos hacer»,

Landa reapareció en la Vuelta a Burgos después de la grave caída que sufrió el primer día del Giro de Italia en Albania. Esta edición constará de 21 etapas y arrancará este sábado en Piamonte. Serán cuatro las etapas en el país de la bota hasta que ya en la quinta tomen suelo español en Figueres. Ahí espera Landa tener ya recuperada su maleta. Le toca tener paciencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2 El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento
  3. 3

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  4. 4 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  5. 5

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  6. 6

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  7. 7 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  8. 8 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  9. 9 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  10. 10

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cabreo de Mikel Landa con una aerolínea por perder su maleta justo antes de la Vuelta: «¿La recojo yo en Barcelona?»

El cabreo de Mikel Landa con una aerolínea por perder su maleta justo antes de la Vuelta: «¿La recojo yo en Barcelona?»