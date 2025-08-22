El cabreo de Mikel Landa con una aerolínea por perder su maleta justo antes de la Vuelta: «¿La recojo yo en Barcelona?» El ciclista alavés ha sufrido un contratiempo con su equipaje de camino a Italia, donde arranca esta edición

A Mikel Landa no le acompaña la suerte a pocas horas del comienzo de la Vuelta a España. El ciclista alavés ha mostrado su enfado en redes sociales por un contratiempo importante en su vuelo: su maleta está «en paradero desconocido». «¿La recojo yo en Barcelona antes de la etapa 5 o me llegará a tiempo?», se cachondeaba en su perfil de 'X', antes Twitter.

A la queja la acompañaba una imagen de Landa montando en bicicleta con una camiseta vintage de la Juventus de la temporada 1984-85, la que se enfundó una leyenda como Platini. Precisamente, es en Turín donde tuvo lugar la presentación de la 90 edición de la Vuelta. El corredor alavés del Soudal fue uno de los más aclamados. «Llego justito de forma pero muy motivado, muy animado para dar espectáculo y pelear por alguna etapa e iremos viendo cada día qué podemos hacer»,

Ciao @vueling mañana arranca @lavuelta y mi maleta sigue en paradero desconocido. ¿La recojo yo en Barcelona antes de la etapa 5 o me llegará a tiempo?😉 pic.twitter.com/6fcGganT29 — Landa Meana (@MikelLandaMeana) August 22, 2025

Landa reapareció en la Vuelta a Burgos después de la grave caída que sufrió el primer día del Giro de Italia en Albania. Esta edición constará de 21 etapas y arrancará este sábado en Piamonte. Serán cuatro las etapas en el país de la bota hasta que ya en la quinta tomen suelo español en Figueres. Ahí espera Landa tener ya recuperada su maleta. Le toca tener paciencia.