Ayuso celebró su exhibición en Cerler con el gesto de taparse los oídos ante las críticas. AFP

La Vuelta

Bajo lupa el último servicio de Ayuso: «Es el momento de encontrar un entorno que se alinee mejor con mi forma de ser»

El UAE cita la «armonía del grupo» y «diferencias en la visión de los planes de desarrollo» al anunciar la ruptura del contratodel alicantino, que apunta al Lidl-Trek

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:09

El UAE descartó realizar ayer la habitual conferencia de prensa de las jornadas de descanso. Resguardó a sus ciclistas bajo el techo de un lujoso ... hotel en Navarrete (La Rioja) y, ya por la tarde, agitó aún más el avispero a su alrededor. Juan Ayuso dejará el conjunto emiratí a final de temporada. Tenía contrato tres temporadas más, hasta 2028, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para romperlo. Liquidarlo. El equipo hizo el anuncio y dio sus razones. «Las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo».

