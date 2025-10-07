El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gorka Corres, en lo más alto del podio de Amorebieta. Caja Rural

Ciclismo

El vitoriano Gorka Corres cumple con el Caja Rural el sueño de ser ciclista profesional

El alavés, de 20 años, competirá durante los próximos tres años en muchas de las mejores carreras tras lograr cinco victorias esta temporada

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 7 de octubre 2025, 10:47

Comenta

El ciclismo alavés sigue haciéndose un hueco en el Caja Rural. El vitoriano Gorka Corres vestirá los próximos tres años los colores del primer equipo de la estructura navarra. Dos años en su filial le han bastado al ciclista de 20 años para demostrar su potencial y firmar hasta 2028 su primer contrato profesional. «Aparte de cumplir un sueño, se trata del mejor premio posible y la recompensa por todo el esfuerzo hecho años atrás», señala el canterano del Iturribero.

Corres, con raíces en San Vicente de Arana, competirá junto a los vitorianos Joseba López y Javier Ibáñez. Además, la todavía pendiente renovación de Julen Arriolabengoa, nacido en Escoriaza pero afincado desde pequeño en Erentxun, podría provocar la presencia de hasta cuatro corredores de la provincia en el equipo navarro, que volverá a aspirar a correr la Vuelta a España tras un 2025 notable.

«El año que viene mi mayor objetivo es seguir progresando y trabajar para encontrar una mejor versión de mí», apunta el vitoriano. Formado en el Iturribero, en 2024 fichó por el Caja Rural. En su debut en la categoría sub-23 logró dos victorias y esta temporada ha dado un paso adelante. Se hizo con la victoria en Ereño y Amorebieta, haciendo gala de su pegada. Los triunfos le abrieron la puerta de la selección nacional, con quien compitió en abril en la Vuelta a Asturias, su primera prueba profesional.

En Segura se proclamó campeón vasco y ya con el maillot con la ikurriña en el pecho, se impuso en Gatzaga y Gernika, además de hacer podio en Barambio, Alsasua o Ataun. «Considero que mi temporada ha sido buena y que mi nivel ha sido alto. He podido ganar carreras cerca de casa y al lado de los míos, que es algo muy importante y que para mí ha significado mucho», expresa el alavés.

En agosto recibió la primera gran noticia. El preludio de lo que estaba por venir. Sería 'stagiaire', jóvenes del filial con derecho a competir con el primer equipo. Se estrenó ya el domingo en la París-Chauny y despedirá su campaña este próximo sábado en el Tour de Vendée. «Soy un ciclista completo, con pocos puntos débiles y es por eso que las carreras mejor se me adaptan son aquellas que se desarrollan y se resuelven por eliminación», se define.

Además de los ciclistas del Caja Rural, Álava seguirá contando con varios más en la élite. Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Oier Lazkano (RedBull Bora) y Markel Beloki (EF Education-EasyPost) continuarán en la máxima categoría (World Tour) e Ibon Ruiz lo hará en el Kern Pharma. En el Euskaltel, solo Jokin Murguialday tiene contrato asegurado de los cuatro ciclistas que arrancaron el año. Víctor de la Parte anunció su retirada y Jon Aberasturi y Andoni López de Abetxuko tratan de acabar con buen pie una campaña complicada.

