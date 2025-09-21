La vitoriana Miren Artaraz se proclama campeona de España máster de ciclismo en ruta La alavesa conquista el oro en la prueba de 50 kilómetros de su categoría y se cuelga el bronce en contrarreloj

E. C. Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:26

Miren Artaraz regresó este domingo exultante de San Leonardo de Yagüe (Soria). No era para menos. La vitoriana, de 54 años, se proclamó el sábado campeona de España máster de ciclismo en ruta con un tiempo de 1:20.58, con lo que aventajó en algo más de un minuto a su perseguidora, María Paz Sánchez. La vitoriana, del equipo Benetan, se mantuvo en todo momento en el grupo de cabeza, formado por otras dos competidoras, hasta que decantó la prueba en el tramo final. Con ese cambio subió a lo más alto del podio de la categoría 50B femenina, con un exigente recorrido de 50 kilómetros.

Y es que más allá del nivel de las rivales, el grado de dificultad viene también impuesto por los tiempos marcados por la organización, que elimina a las corredoras que no alcanzan los tiempos mínimos. En este sentido, varias ciclistas se quedaron fuera de la clasificación final. Fue el caso de algunas contrarrelojistas, especializadas en distancias más cortas que pagaron el sobreesfuerzo del medio centenar de kilómetros.

Lejos de sufrir ese hándicap, Artaraz se colgó el bronce en la contrarreloj de 12 kilómetros, por lo que acabó la cita como una de las ciclistas más completas. La vitoriana se tomó la carrera contra el crono como una especie de experimento, ya que apenas había preparado la distancia y no contaba con el equipo específico en cuanto a la bici y el casco. Fue, además, su estreno en la modalidad, por lo que no descarta repetir en próximas ediciones.

En cuanto a la carrera en ruta, es la primera ocasión en la que Miren Artaraz sube a lo más alto del podio de su categoría en el Campeonato de España, después de hacerse con la medalla de bronce en la edición del pasado año, celebrada en Albacete. Sin embargo, en esta ocasión la satisfacción ha sido doble, al conseguir subirse al cajón en las dos pruebas en las que participaba.

Por su lado, Guillermo Prieto puso el punto final a la temporada de ciclismo en carretera en el mismo escenario, que congregó a más de 500 ciclistas durante el fin de semana. El deportista de Zuzenak cumplió el objetivo de concluir la carrera de ruta (lo hizo en el grupo perseguidor), y finalizó en el puesto 19 en la contrarreloj de 14 kilómetros. «Me he vuelto a sentir ciclista», señaló el corredor vitoriano.

