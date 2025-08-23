Vingegaard vuelve a la carrera en la que se dio a conocer

Vuelta a España de 2020. Uno de noviembre. La pandemia del covid-19 ha obligado a reorganizar el calendario. Duodécima etapa. Final en el Angliru, ... a cuyo pie toma la cabeza del grupo de favoritos un ciclista rubio del Jumbo, desconocido para la gran mayoría. Lleva el dorsal 8. Tiene 23 años y un nombre que requiere consulta para su correcta pronunciación: Jonas Vingegaard.

Compañero de equipo de Primoz Roglic, portador del maillot rojo de líder, impone el ritmo que le conviene a su jefe de filas. Fuerte porque el grupo pierde unidades en cola. Su trabajo se prolonga más de lo esperado en un principio dentro de una formación en la que también figuran Sepp Kuss, George Bennett y Robert Gesink. Unos días antes había abandonado Tom Dumoulin.

Esa ascensión al Angliru es la carta de presentación de Vingegaard ante el gran público en su segunda temporada en el conjunto neerlandés. La primera, en 2019, se había resuelto con una victoria de etapa en la Vuelta a Polonia. El coronavirus condicionó por completo la segunda, la de su debut en una carrera de tres semanas, la Vuelta a España, a la que regresó en 2023 después de ganar su segundo Tour y a la que vuelve ahora con la esperanza de engordar un palmarés menos alimentado de lo que prometía estos últimos años entre caídas y parones.

Vingegaard, ahora Visma en lugar de Jumbo, parte con el cartel de principal favorito y con el convencimiento general de que es imposible repetir las circunstancia de hace dos años, cuando el mayor quebradero de cabeza dentro de la formación fue determinar el orden en la clasificación general de sus tres mejores corredores. Finalmente fue el siguiente: primero Kuss, segundo Vingegaard y tercero Roglic.

Esta vez los rivales estarán en otros equipos, aunque tampoco abunden a priori si el danés mantiene en un buen tanto por ciento su momento de forma de julio y se haya recuperado de los esfuerzos.

La alternativa se llama UAE

Los aficionados dirigen sus miradas al UAE, a su potencial, a la bicefalia Almeida-Ayuso, alternativa a Vingegaard. Compaginar los deseos y los planteamientos de ambos se antoja imprescindible para una empresa de esa envergadura en una carrera, la Vuelta, quizá más propicia para las sorpresas que el Tour. Lo era cuando se disputaba en primavera y conserva esa característica en verano, en la parte final de la temporada.

El recorrido llama de por sí la atención. Parte de Italia, realiza una incursión en Francia y ya dentro de su país de origen se desarrollará en el norte de la península, con Madrid como punto más al sur. No pisa ni Extremadura, ni Castilla La Mancha, ni la Comunidad Valenciana, ni Murcia, ni Andalucía.