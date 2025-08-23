El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vingegaard se presenta como el rival a batir. AFP

Vingegaard vuelve a la carrera en la que se dio a conocer

El danés, cuya primera carrera de tres semanas fue la Vuelta de 2020, parte como principal favorito en la edición que arranca hoy en Turín

Joseba Lezeta

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:23

Vuelta a España de 2020. Uno de noviembre. La pandemia del covid-19 ha obligado a reorganizar el calendario. Duodécima etapa. Final en el Angliru, ... a cuyo pie toma la cabeza del grupo de favoritos un ciclista rubio del Jumbo, desconocido para la gran mayoría. Lleva el dorsal 8. Tiene 23 años y un nombre que requiere consulta para su correcta pronunciación: Jonas Vingegaard.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vingegaard vuelve a la carrera en la que se dio a conocer

Vingegaard vuelve a la carrera en la que se dio a conocer