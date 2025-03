Vingegaard sufrió una conmoción cerebral tras caerse en la París-Niza

E. C.

Jonas Vingegaard (Visma) ha revelado que sufrió una conmoción cerebral en la caída que sufrió en la quinta etapa de la París-Niza disputada el ... 13 de marzo. Vingegaard, líder de la carrera en ese momento, pudo llegar a meta, pero abandonó al día siguiente con una lesión en la mano. «Tras la caída me sentí mareado y, después de la etapa, tuve muchas náuseas y un cansancio increíble, que me duró varios días», dijo en el diario B.T el doble ganador del Tour de Francia y de la reciente Vuelta al Algarve,

Vingegaard volvió a los entrenamientos el pasado día 20, pero no ha podido tomar la salida en la Volta a Catalunya que arrancó ayer a causa de ese contratiempo sufrido en la carrera francesa. «Estoy contento de volver a la bici, aunque tardé un poco más de lo previsto debido a la conmoción cerebral, que me obligó a descansar mucho», añadió el ciclista del Visma.

Tras el accidente, el danés aún no sabe cómo afrontará su calendario antes de competir en Dauphiné y en el Tour de Francia, aunque asegura que irá poco a poco en su rehabilitación, ya que que no se pudo subir a la bici hasta el pasado jueves, casi una semana después de su caída. «Ahora vamos a ir día a día y veremos cómo va la rehabilitación y decidiremos si hay que hacer cambios o añadir carreras a mi calendario. El pasado jueves monté en bici de nuevo por primera vez y aún me lo estoy tomando con calma», señaló.

Vingegaard no está teniendo suerte con las caídas, ya que enlaza la segunda primavera recuperándose de una caída. El pasado año, el dos veces ganador del Tour sufrió una grave caída en la Itzulia 2024 que le obligó a pasar 12 días en el Hospital de Txagorritxu en Vitoria y que complicó su presencia en el Tour de Francia, algo que no decidió hasta última hora.