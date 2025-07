El intimidatorio gesto de un ciclista del UAE a uno de Movistar La reprimenda de un compañero de Pogacar a otro corredor no gustó nada a los aficionados

Bruno Vergara Martes, 22 de julio 2025, 18:03 | Actualizado 18:54h.

Entrar en la escapada buena en cada etapa del Tour de Francia no es nada fácil. Todos los días se desata una batalla sin cuartel. Ataques constantes hasta que la fuga va tomando forma. Pero, claro, si un equipo no está representado en la misma, buscan entrar en ella sin descanso. Y eso no siempre gusta al pelotón. Sobre todo a los que les toca tirar luego. Eso mismo ha pasado este martes en la jornada del Mont Ventoux. Cuando Iván Romeo, del Movistar, ha atacado ha recibido la reprimenda de Nils Politt, del UAE.

La bronca fuera de lugar de Politt a Iván Romeo por atacar en busca de la fuga.#TDF2025 pic.twitter.com/9TtFTbo2Lh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 22, 2025

El alemán le ha soltado una tremenda reprimenda al español. En las imágenes de televisión se ha visto cómo Politt se dirigía de malas formas a Romeo. Esa acción no ha gustado nada entre los aficionados al ciclismo.

El exciclista Thomas Voeckler, que trabaja como comentarista para la televisión francesa, perdió los nervios y no se cortó ante tal comportamiento: «No hay peor actitud, con esa altivez. Detesto a los corredores que, con el pretexto de que son más fuertes o tienen un equipo más potente, se creen con derecho a imponer su propia ley. Cuando hace no tanto, Nils Politt estaba pasándolo mal en los grupetos en la montaña y habría estado encantado de poder meterse en una escapada», ha comentado.

En el ciclismo hay muchas normas no escritas. Por supuesto, cuando el líder tiene un problema mecánico nadie se quiere aprovechar. Respecto a las fugas, es el pelotón el que la consiente. Una vez que dan por buena la escapada, el gran grupo ralentiza la marcha para darles caza después. En ocasiones se ha visto cómo el pelotón ocupa todo el ancho de la carretera para impedir que ningún otro corredor pueda saltar en busca de la escapada.