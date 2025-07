Los aranceles de Trump al Tour

Jon Rivas Miércoles, 23 de julio 2025, 00:11 Comenta Compartir

Desde su toma de posesión, Donald Trump impone, o trata de hacerlo su forma de ver la vida, los negocios y la gobernanza global. Las amenazas a gran parte de los países del mundo con los aranceles ocupan portadas de periódicos e informativos de televisión desde hace meses. Pero cuando todavía no era presidente, ni tal vez soñaba serlo algún día, Trump, que ya era multimillonario con sus negocios, decidió ponerle aranceles al Tour de Francia. Sin casi conocer el ciclismo, y tras el consejo de algunas personas cercanas, decidió crear una carrera para hacerle la competencia a la Grande Boucle. Sucedió un año después de la primera victoria de su compatriota Greg Lemond en el Tour, en 1986, cuando un periodista deportivo planteó la posibilidad de montar una carrera por etapas en Estados Unidos.

Entre las teclas que tocaron los ideólogos de la carrera estuvo la de Donald Trump, que entonces tenía 43 años. Se pusieron en contacto con él para que patrocinara el evento deportivo. Trump ya empezaba entonces a ser conocido por el gran público americano por sus provocaciones. Al principio no estaba nada convencido, pero los organizadores le tentaron con la posibilidad de que la carrera llevara su nombre, y eso le gustó más. Uno de los responsables de la idea relataba años después: «Cuando entré, estaba mirando por la ventana y me dijo que tenía un nombre para la prueba, la Carrera de Trump. No lo había pensado, pero le dije que no me gustaba ese nombre, que debería llamarse Tour de Trump, como el Tour de Francia. Me preguntó cuánto dinero tenía que aportar y dijo: 'Lo tienes'». Había nacido el Trump Tour.

Su escasa o nula relación con el ciclismo le llevaron a decir, en la presentación de la carrera que el Tour de Trump pronto se convertiría en el equivalente al Tour de Francia, que hasta entonces ni siquiera conocía. Trump financió la mitad del presupuesto de la carrera. También hubo otras empresas como McDonald's o Chrysler, cuyo presidente era amigo del magnate, que pusieron dinero para la aventura. La carrera prometía ser un evento extraordinario, pero a los equipos europeos no les llamó demasiado la atención. Acudieron muy pocos, ocho, algunos con corredores de segunda fila, y tuvieron que completar el elenco con diez equipos estadounidenses aficionados y un grupo deportivo holandés patrocinado por un burdel. Una de las escasas figuras que acudieron desde Europa fue el belga Éric Vanderaerden.

La carrera comenzó en Albany, el 5 de mayo de 1989, y se limitó a recorrer la Costa Este del país, un prólogo y diez etapas, con una jornada que se inició delante de la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, y finalizó frente a su hotel casino de Atlantic City, en estado de Nueva Jersey. Casi todas las etapas se resolvieron al sprint. Vanderaerden, ganador de cuatro de las siete primeras etapas, llegó a la crono final con 40 segundos de ventaja sobre el noruego Otto Lauritzen.

Sin embargo, al belga le jugaron una mala pasada. Fue el único ciclista que llevó una moto de la organización por delante en la contrarreloj, y, no se sabe si queriendo o sin querer, el motorista se equivocó de camino, así que Vanderaerden perdió tiempo y la general la ganó Lauritzen, que corría en el Seven Eleven, casualmente, un equipo estadounidense. Como premio le llevaron a una fiesta en el Trump Princess, el yate del multimillonario.

Después, alguien le preguntó a Trump por el nombre de la carrera. ¿Por qué no la llamaron Tour de Jersey? «Vinieron 473 periodistas a una rueda de prensa para una maldita carrera ciclista. ¿Cuántos habrían estado allí para el Tour de Jersey?».

El Tour de Trump duró dos años, al tercero pasó a llamarse Tour DuPont, por su nuevo patrocinador. Se corrió hasta 1995 y nunca alcanzó la notoriedad que pronosticó Donald Trump. El Tour de Francia nunca sufrió por los aranceles estadounidenses.