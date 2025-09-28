El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tadej Pogacar, en plena exhibición mundialista. AFP

Tadej Pogacar reedita su victoria en el Mundial de ciclismo por aplastamiento

El esloveno devuelve el golpe a Evenepoel y conquista su segundo título consecutivo

Igor Barcia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:23

Tadej Pogacar ha tenido una semana para preparar su venganza con Remco Evenepoel tras ser doblado por el belga en la crono individual. Una situación ... inédita para el esloveno, que hoy ha regresado a lo más alto en modo exhibición para reeditar la victoria en el Mundial de ciclismo. Al igual que el pasado año en Zurich, ha apostado por un ataque lejanísimo, a cien kilómetros de meta, que ha acabado con las esperanzas de su máximo rival, noqueado al verse lejos de Pogacar pero que ha sabido reaccionar para ser segundo y acompañar en el podio al corredor del UAE, que por segunda temporada consecutiva lucirá el maillot arcoiris.

