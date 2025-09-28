Tadej Pogacar reedita su victoria en el Mundial de ciclismo por aplastamiento

Tadej Pogacar ha tenido una semana para preparar su venganza con Remco Evenepoel tras ser doblado por el belga en la crono individual. Una situación ... inédita para el esloveno, que hoy ha regresado a lo más alto en modo exhibición para reeditar la victoria en el Mundial de ciclismo. Al igual que el pasado año en Zurich, ha apostado por un ataque lejanísimo, a cien kilómetros de meta, que ha acabado con las esperanzas de su máximo rival, noqueado al verse lejos de Pogacar pero que ha sabido reaccionar para ser segundo y acompañar en el podio al corredor del UAE, que por segunda temporada consecutiva lucirá el maillot arcoiris.

Pogacar ha pasado al ataque en el Monte Kigali (5,9 km al 6,7%, y con rampas de hasta el 20%). Quedaban 103 kilómetros para la llegada y su ataque solo lo ha respondido de primeras Juan Ayuso, muy valiente para aguantar la rueda del esloveno. Después ha llegado Isaac del Toro, juntándose tres corredores del UAE en cabeza de carrera, con el grupo perseguidor sin Evenepoel, que ha sufrido mucho para reaccionar en este momento clave del Mundial. En el Muro de Kigali ha cedido Ayuso, y por delante se han ido Pogacar y Del Toro, que han estirado la ventaja hasta los 50 segundos sobre un grupo al que ha vuelto Evenepoel.

Pero el belga, dolido por el golpe de su gran rival, estaba cruzado y tras sufrir un pinchazo ha parado, teniendo que esperar a que llegar el coche de la selección belga y perdiendo un tiempo importante que parecía descartarle de la carrera. Sin embargo, la labor de sus compañeros tanto para llevarle hasta el grupo perseguidor como para calmarle y que volviera a concentrarse en la prueba han devuelto al mejor Evenepoel, que a partir de ahí ha sido el protagonista en la persecución de Pogacar.

El esloveno, por delante, ha soltado a Del Toro y ha continuado en solitario con una nueva exhibición en su carrera deportiva. Vuelta a vuelta ha establecido la ventaja por encima del minuto y no ha habido forma de reducirle pese al esfuerzo en solitario. Pogacar ha afrontado la vuelta final con 1.20 de ventaja sobre un Evenepoel que ha abandonado la compañía de Skjelmose y Ben Healy, los dos que más han aguantado la rueda del belga. Pickock ha cedido, lo mismo que Hindley, integrantes de un grupo de cinco. Ayuso lo ha intentado por detrás, pero ya no había fuerzas y se ha quedado junto a corredores como Seixas, Sivakov, Christen, Ciccone...

En la llegada, honores de campeón para Tadej Pogacar, reeditando el doblete que estableció Julien Alaphilippe en 2020 y 2021. Por delante ya tiene un nuevo reto, lograr el triplete que consiguió Peter Sagan entre 2015 y 2017. Será en Canadá, otro circuito de su gusto, pero hasta entonces, Pogacar seguirá luchando por ampliar su palmarés con el maillot arcoiris en su pecho. De Ruanda sale sin el doblete soñado de crono y ruta, pero tras ajustar cuentas con un Evenepoel que le hizo terrenal en la contrarreloj. Hoy, la diferencia entre ambos ha sido de 1.29, mientras que la tercera plaza ha sido para Ben Healy, la cuarta para Skjelmose y Juan Ayuso, el mejor español en el Mundial, ha sido octavo.