Pogacar celebra su victoria en los Tres Valles Varesinos. EFE

Pogacar quiere cerrar 2025 haciendo historia

El esloveno tiene en su mano alcanzar el sábado las cinco victorias de Coppi en Lombardía, aunque él lo haría de forma consecutiva

Igor Barcia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:02

Las cifras asombran. Suma 107 victorias con 27 años y si gana este sábado en el Giro de Lombardía cerrará 2025 con 20 triunfos en ... su haber. Tadej Pogacar no se cansa de ganar, de agrandar su leyenda y de hacer disfrutar a los aficionados con sus exhibiciones, allá donde compita. Pero para seguir con hambre necesita retos y por eso su calendario establece referencias como la de este sábado en Italia, en la 'clásica de las hojas muertas'. ¿Qué mejor reto que medirse cara a cara con Fausto Coppi?

