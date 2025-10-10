Pogacar se cita con la historia y con Fausto Coppi en el Giro de Lombardía Puede alcanzar este sábado las cinco victorias del mítico ciclista italiano, aunque el esloveno sería el primero en conseguirlas de forma consecutiva

Tadej Pogacar ante la historia. En los últimos tiempos, las previas de las competiciones del esloveno repiten esquema, dado el palmarés que está acumulando un ciclista que todavía tiene 27 años pero que ya suma 107 victorias como profesional. Y en este caso, su presencia en el Giro de Lombardía dispara las expectativas ante la posibilidad de que el corredor del UAE alcance a todo un mito del ciclismo italiano como Fausto Coppi.

El esloveno se presenta en la salida de Como con cuatro victorias consecutivas en la 'Clásica de las hojas muertas' y, dado el nivel de forma que ha ofrecido en sus últimas pruebas, parece poco problable una alternativa a la candidatura única de Pogacar al triunfo. De ser así, sería su quinto 'Lombardía', los mismos que alcanzó Fausto Coppi, el último de ellos en 1954. Eso sí, Pogacar haría algo único de lograrlo, porque serían cinco de forma consecutiva, mientras que 'Il Campeonissimo' ganó cuatro seguidos y luego tuvo que esperar a conquistar ese quinto Giro de Lombardía en 1954.

En declaraciones ofrecidas por su propio equipo, Pogacar se mostró impaciente por correr en Lombardía: «Obviamente, es el último monumento del año y la última carrera de mi temporada. Ha sido uno de mis grandes objetivos en este último bloque de carreras. Estoy en forma, tengo buenas piernas, el equipo es fuerte, así que tengo muchas ganas de que llegue la carrera», declaró el ciclista del UAE.

«Esta temporada ha sido increíble en todos los aspectos para el equipo. Me siento afortunado de formar parte de este grupo tan especial y espero que podamos seguir así este fin de semana y en el futuro», afirmó. No en vano, puede cerrar 2025 con una cifra redonda de 20 victorias, después de empezar ganando en febrero el Tour de los Emiratos y anotarse en las últimas semanas de forma consecutiva el Mundial, el Europeo y esta semana los Tres Valles Varesinos.

¿Hay alternativas a Pogacar? Pocas, visto su rendimiento, aunque en la salida del último monumento, que se disputa sobre 240 kilómetros entre Como y Bérgamo, hay corredores de primer nivel. El más cercano a Pogacar en las últimas carreras ha sido Remco Evenepoel, que tratará una vez más de seguir la estela del campeón esloveno en los momentos decisivos del Giro. También estará un Isaac del Toro muy en forma y que abre las opciones de UAE de jugar con sus rivales. Afonso Eulálio, el portugués, también ha llegado en forma al final de la temporada. Primoz Roglic y Jai Hindley se han dejado ver, lo mismo que Paul Seixas, bronce en el Europeo. Tom Pidcock sigue en gran forma y Ben Healy fue tercero en el Mundial.