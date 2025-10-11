El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tadej Pogacar, en plena escapada hacia la victoria en Lombardía. EFE

Pogacar abraza a Coppi

Suma cinco victorias en el Giro de Lombardía, con el añadido de lograrlas de forma consecutiva

Igor Barcia

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:16

Comenta

Fausto Coppi ha tardado 71 años en encontrar un rival a su altura en el Giro de Lombardía. En realidad, a alguien que lo ha ... hecho mejor que Il Campeonissimo. Se llama Tadej Pogacar y desde este sábado es el único en la historia de la clásica de las hojas muertas que ha ganado cinco ediciones consecutivas. Ni Coppi lo logró, ya que a sus cuatro consecutivas hubo que esperar a 1954 para cerrar ese quinteto de triunfos que esta tarde ha alcanzado un esloveno dispuesto a reescribir la historia del ciclismo.

