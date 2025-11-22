Naiara Sáez de Jauregi, la alavesa que más brilla sobre la nieve en el ciclocross de Amézaga La ciclista cadete se impone en su categoría en una prueba con cuatro podios locales y victorias absolutas de los veteranos Aitor Hernández y Ainara Elbusto

La mezcla de barro y nieve protagonizó la singular 39ª edición del ciclocross de Amézaga de Zuya. Hace semanas se temía que la falta de lluvias restara espectacularidad a la prueba y, por contra, el clima ofreció un escenario para el recuerdo. La nevada caída en la jornada de ayer en Álava todavía se hacía notar sobre las campas de Larrabe, lo que endureció un recorrido sobre el que brilló Naiara Sáez de Jauregi.

La ciclista vitoriana no acusó el frío y se llevó el triunfo en la categoría cadete con mucha autoridad. Aventajó en más de un minuto a su compañera en el RPK-UDAPA, Haizea Tamayo, también de la capital alavesa, que venía de ganar en Elgoibar. Sáez de Jauregi suma así otro triunfo tras el cosechado en Tolosa y el tercer puesto logrado en Amurrio en la cita de la Copa de España. Matixa Gracianteparaluceta (KUSKUMENDI MTB C.D.) completó el podio.

Otro dúo alavés, el que componen los jóvenes Arkaitz Suso y Beñat Fernández de la Peña en el Bertako Igogailuak-Spiuk, también lograron subirse a los puestos de honor. Ambos jóvenes fueron segundo y tercero, superados de nuevo por el sempiterno Aitor Hernández, de 43 años, toda una leyenda del ciclocross vasco. Pudo levantar los brazos con tranquilidad y 29 segundos de margen sobre el primero de los aplaudidos ciclistas locales.

El podium, idéntico al de Elgoibar hace dos semanas, también fue similar en féminas. Se impuso la experiencia de la navarra Ainara Elbusto que también ganó en Lezama el fin de semana pasado, con casi un minuto sobre Nahia de Miguel Etxebarria. Carlota Berne logró la tercera plaza. En junior, Mikel Llorente se quedó a solo diez segundos de conseguir un nuevo cajón. En total, alrededor de 200 participantes pusieron todo de su parte para que el XXXIX Trofeo San Andrés cogiera temperatura entre la nieve.

