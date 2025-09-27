El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un participante cubre el recorrido de la carrera. Quieromisfotos.com

El mountain bike más salvaje

Roberto Bou y Natalia Fischer se hacen con la décima edición de la carrera Pulmón de Acero de Barakaldo

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:57

. El año pasado una avería mecánica impidió que Roberto Bou pudiera pelear por la victoria. A pesar de todo fue sexto, pero se quedó ... con una espinita clavada que se la sacó este sábado. El corredor aragonés se hizo con la décima edición de la carrera Pulmón de Acero de Barakaldo, única prueba internacional de mountain bike de Euskadi de categoría maratón –XCM UCI C2–. Aunque no tuvo fortuna, su anterior participación le valió para tomar las medidas a la carrera más salvaje de 70,9 kilómetros de distancia en la que los corredores tuvieron que cubrir un desnivel acumulado de 2.400 metros, con la subida a Peñas Blancas y la ascensión desde El Regato a Peñas Negras como principales puntos para hacer la selección de los elegidos. Y el turolense supo dosificar a la perfección en su segunda participación para llegar al momento cumbre más entero y conseguir entrar en meta en solitario con más de un minuto de diferencia sobre Luis Francisco Pérez, segundo clasificado, y cerca de tres con respecto a Adrián Benedito.

