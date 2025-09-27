El mountain bike más salvaje

. El año pasado una avería mecánica impidió que Roberto Bou pudiera pelear por la victoria. A pesar de todo fue sexto, pero se quedó ... con una espinita clavada que se la sacó este sábado. El corredor aragonés se hizo con la décima edición de la carrera Pulmón de Acero de Barakaldo, única prueba internacional de mountain bike de Euskadi de categoría maratón –XCM UCI C2–. Aunque no tuvo fortuna, su anterior participación le valió para tomar las medidas a la carrera más salvaje de 70,9 kilómetros de distancia en la que los corredores tuvieron que cubrir un desnivel acumulado de 2.400 metros, con la subida a Peñas Blancas y la ascensión desde El Regato a Peñas Negras como principales puntos para hacer la selección de los elegidos. Y el turolense supo dosificar a la perfección en su segunda participación para llegar al momento cumbre más entero y conseguir entrar en meta en solitario con más de un minuto de diferencia sobre Luis Francisco Pérez, segundo clasificado, y cerca de tres con respecto a Adrián Benedito.

Los cerca de 190 participantes tomaron la salida en la zona de Megapark y enseguida pusieron un ritmo endiablado. Los corredores se encontraron con un trazado con agarre después de que el buen tiempo de las últimas jornadas hubiera secado las pistas. La primera de las ascensiones sirvió para que los más fuertes comenzaran a abrir hueco.

Luis Francisco Pérez optó por una táctica agresiva y para el kilómetro veinte se situó en cabeza en solitario con un minuto de ventaja sobre un grupo de cuatro en el que iban el ganador y el tercer clasificado, además de Alejandro Fernández y Raúl Rodríguez. Poco a poco el terreno fue pasando factura en el grupo de perseguidores que superado el ecuador de la prueba quedó reducido a dos unidades con Bou y Benedito a poco menos de 50 segundos del entonces líder.

Pérez no midió bien sus fuerzas y en el último tramo vio como Roberto Bou le superaba. Para del kilómetro 65, el de Teruel ya había conseguido hacerlo y era cabeza de carrera. Con tan solo veinte segundos de diferencia, pero superar a su máximo rival le dio alas para el descenso y acometer el último tramo, que comprendió el circuito municipal de cross country. Al final su ventaja sobre Pérez superó el minuto.

Monólogo

La corredora de Estepona, Natalia Fischer, dominó la categoría femenina con mucha autoridad. Llegaba de ser cuarta en el Mundial de Suiza y no tuvo problemas para abrir hueco con sus más inmediatas perseguidoras desde los primeros compases. Para el kilómetro 19 ya llevaba diez minutos de ventaja sobre Paula Martín y Cristina Morán y la incrementó sin problemas. La segunda y tercera clasificadas se sometieron a una estrecha vigilancia hasta la línea de meta.

El más de medio millar de cicloturistas que también disputaron esta cita con un enfoque distinto pudieron hacerlo por el mismo recorrido de la maratón o en otro más asequible de 39 kilómetros, pero disfrutaron de la experiencia.