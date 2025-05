Mikel Landa ya está en casa: «Será una larga recuperación, pero el apoyo recibido me fortalecerá» El ciclista alavés comienza la recuperación de la fractura en la vértebra con el objetivo de volver a competir esta temporada tras la dura caída en el Giro

Mikel Landa ha recuperado el buen humor. Así lo recoge la nota informativa de su equipo, el Soudal Quick-Step, en la que explica que el ciclista alavés ya ha sido trasladado a su domicilio. «Se encuentra de bien ánimo y optimista de cara al futuro», dice la formación belga, que perdió a su líder en el Giro de Italia a cinco kilómetros de la meta de la primera etapa.

El de Murgia sufrió una dura caída en el descenso por el que fue ingresado en el hospital. «Pasó la noche en la UCI, pero al no sufrir más complicaciones, fue trasladado a una habitación convencional», informa el comunicado oficial. Tras una examen médico exhaustivo, el parte médico final fue «la fractura estable en la vértebra Th11» y se organizaron sus trámites de regreso a casa. Un traslado complejo debido a que el corredor deberá estar inmovilizado varias semanas en «posición decúbito prono», boca bajo.

Landa, ahora afincado en Amurrio, ya ha asumido que le tocará volver a estar varios meses fuera de competición. El sábado, el día después de la caída, agradeció los miles de mensajes de apoyo con un emoticono del corazón partido. Una vez en casa, ha aprovechado los medios del equipo para explayarse más en su reconocimiento. Tanto a los «médicos tanto en el lugar del accidente como en el hospital de Tirana, y a todo el personal de Soudal Quick-Step que me ha cuidado y me ha ayudado a volver a casa».

Por último, ha querido lanzar un mensaje para sus seguidores. Los parroquianos del 'landismo'. «Será una larga recuperación, pero el apoyo que me han mostrado me fortalecerá en mi viaje». Un trayecto con el menor movimiento posible para evitar dolores y que la fractura de la vértebra, que no necesitará cirugía, suelde bien.