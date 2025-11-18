La leyenda del ciclismo italiano Mario Cipollini, hospitalizado por problemas de corazón El exciclista profesional, que ha tenido que ser intervenido, cuenta cómo se encuentra

El exciclista profesional Mario Cipollini (Lucca, Italia, 58 años), una leyenda, ha sido hospitalizado por problemas cardíacos. Fue este lunes cuando el propio italiano anunció la noticia a través de un vídeo en sus redes sociales. «Problemas otra vez (esta vez la situación es mucho más compleja). Tendrán que decidir si me implantan un desfibrilador subcutáneo», contó en una habitación del hospital. Llegó a bromear sobre su situación. «Si hubiera tenido un corazón sano, habríais visto todo lo que hice en esa bici».

El famoso sprinter italiano explicó el motivo de su hospitalización: «Desafortunadamente, tengo algunos problemas; mi corazón sigue fallando. El año pasado me operaron y me implantaron un monitor cardíaco. Tengo un pequeño dispositivo que, mediante un teléfono móvil y una aplicación, controla mi frecuencia cardíaca aquí en Ancona».

Cipollini también contó que algo de ese monitor «no ha estado funcionando correctamente últimamente, así que me llamaron para que me pusiera en orden». «Me dijeron 'Mario, lamentablemente, tenemos que repetir el estudio'». El italiano ha señalado de qué se trata. »significa que utilizan sondas para intentar recrear ciertas situaciones y determinar si se ha desencadenado algún problema, y ​​tienen que intentar intervenir de alguna manera para solucionarlo».

Cipollini fue uno de los ciclistas más laureados de su época, con más de 190 victorias. A sus 58 años todavía se mantiene en forma. De hecho, sigue saliendo en bicicleta a menudo, haga frío o calor.

Este martes ha vuelto a mandar un mensaje a sus seguidores, agradeciéndoles el apoyo. Lo ha hecho desde la cama del propio hospital, todavía con los síntomas de la anestesia. Cipollini ha afirmado que todo ha salido bien en la operación y que mañana miércoles contará todo al detalle.

No es la primera vez que tiene problemas cardíacos. En octubre 2019 fue operado para tratar una arritmia y una miocarditis, problemas que se agravaron con el tiempo. Meses después, en febrero, se sometió a una nueva intervencion para resolver problemas cardíacos que persistían.

