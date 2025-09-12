Julian Alaphilippe da una 'masterclass' de inteligencia y se impone en Quebec El francés fue el más listo mientras que Pogacar no pudo pelear por la victoria

Bruno Vergara Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:25 | Actualizado 22:34h.

Julian Alaphilippe es perro viejo. Lo ha demostrado a la perfección este viernes. El francés ha sido el más listo en el Gran Premio de Quebec. El doble campeón del mundo se metió en la escapada a falta de 82 kilómetros del final de esta clásica y no dio ni un solo relevo. Ni uno. Se hacía el remolón. Fingía. Se movía sobre la bicicleta. Parecía que tenía alguna avería. Pero no. Solo quería escaquearse para tener más fuerza al final.

Y así ha sido. A falta de 13 kilómetros de la meta saltaba desde el pelotón Tadej Pogacar. Tenía a los escapados a 30 segundos. A su rueda se soldaron Shmidt, Maciejuk, Vergallito, Tronchon, Girmay y Abrahamsen. El esloveno tiraba. Solo pensaba en llegar adelante.

Sin embargo, a pesar de sus itnentos, con nuevos demarrajes, le era imposible. Los tenía delante, a solo 21 segundos. Alaphilippe iba acompañado de auténticos galgos. Sklelmose, Mohoric, Hermans, Charming, Sivakov y Bettiol. Ahí el francés hizo un amago de dar un relevo.

Cuando vio que por detrás se acercaban, entonces atacó. Solo le pudieron seguir Bettiol y Sivakov, compañero de equipo de Pogacar, que rompe su buena racha de quedar entre los tres primeros en todas las pruebas que ha disputado esta temporada.

Alaphilippe , el más inteligente, sacó una decena de metros a sus rivales. Los suficientes para llegar a la meta y poder levantar los brazos de nuevo. El francés llevaba desde julio del año pasado sin ganar. Una victoria en la que ha dado una auténtica lección a todos.