El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 12 de septiembre

Julian Alaphilippe da una 'masterclass' de inteligencia y se impone en Quebec

El francés fue el más listo mientras que Pogacar no pudo pelear por la victoria

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:25

Julian Alaphilippe es perro viejo. Lo ha demostrado a la perfección este viernes. El francés ha sido el más listo en el Gran Premio de Quebec. El doble campeón del mundo se metió en la escapada a falta de 82 kilómetros del final de esta clásica y no dio ni un solo relevo. Ni uno. Se hacía el remolón. Fingía. Se movía sobre la bicicleta. Parecía que tenía alguna avería. Pero no. Solo quería escaquearse para tener más fuerza al final.

Y así ha sido. A falta de 13 kilómetros de la meta saltaba desde el pelotón Tadej Pogacar. Tenía a los escapados a 30 segundos. A su rueda se soldaron Shmidt, Maciejuk, Vergallito, Tronchon, Girmay y Abrahamsen. El esloveno tiraba. Solo pensaba en llegar adelante.

Sin embargo, a pesar de sus itnentos, con nuevos demarrajes, le era imposible. Los tenía delante, a solo 21 segundos. Alaphilippe iba acompañado de auténticos galgos. Sklelmose, Mohoric, Hermans, Charming, Sivakov y Bettiol. Ahí el francés hizo un amago de dar un relevo.

Cuando vio que por detrás se acercaban, entonces atacó. Solo le pudieron seguir Bettiol y Sivakov, compañero de equipo de Pogacar, que rompe su buena racha de quedar entre los tres primeros en todas las pruebas que ha disputado esta temporada.

Alaphilippe , el más inteligente, sacó una decena de metros a sus rivales. Los suficientes para llegar a la meta y poder levantar los brazos de nuevo. El francés llevaba desde julio del año pasado sin ganar. Una victoria en la que ha dado una auténtica lección a todos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  8. 8

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  9. 9 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  10. 10

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Julian Alaphilippe da una 'masterclass' de inteligencia y se impone en Quebec

Julian Alaphilippe da una &#039;masterclass&#039; de inteligencia y se impone en Quebec