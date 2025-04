El VAR anula la victoria de Aranburu en Beasain

La etapa más rompepiernas y vertiginosa de esta Itzulia se decidió en una sala del Ayuntamiento de Beasain. Sobre el papel ganó Aranburu, tras tomar ... la rotonda del último kilómetro por el lado que no indicaban. Había una valla. Marcaba para la izquierda, el peor lado. El guipuzcoano, conocedor de la zona, se fue por la derecha. El paso estaba abierto. ¿Se podía elegir? Lo decidieron los jueces de la carrera. El VAR. Como en el fútbol. El peor desenlace para una etapa bella.

La victoria se anuló. El paso no estaba cerrado, pero dos ertzainas le indacaban que por ahí no. Por dónde marcaba el libro de ruta, no. Conflicto. El argumento es como el de las normas de circulación. Prevalece la indicación de un policía a las de las señales. Gregoiré cruzó segundo la meta, y la victoria iba a parar al francés. Su segundo triunfo en la Itzulia tras el sprint del año pasado en Amorebieta.

Justicia o injusticia, también fue cuestión de velocidad. A nivel élite, apenas hay puertos que por sí solos hagan daño. La diferencia la hace la velocidad. El pelotón hizo a casi 45 km/h la primera hora de carrera. Con subidas a Meaga y Andazarrate. La puerta de entrada al corazón de Guipuzkoa. Laberinto ciclista. Kuss, Soler, Adriá, Haig, Mollema, Haterley, Rayan, Mintegi... muchos buscaron la salida. Pello Bilbao no encontró el rumbo. El de Gernika, que optaba al podio pero fue uno de los que se cayó ayer a la entrada de Lodosa, «con muchas abrasiones», se despidió de cualquier opción al final de la larga subida a Santa Agueda.

Hundido el de Gernika, abajo el UAE abrió su catálogo. Atacó a Del Toro. Le siguió Vlasov. Luego McNulty, salió Lipowitz. Duelo al sol con el RedBull Bora. El estadounidense, pese a su mala crono, insistió. Y cuando se movió el Movistar, Almedia pilló despistado al RedBull y se fue con ellos. Lipowitz tuvo que hacer un esfuerzo en solitario en Mandubia para sofocar el incendio. La respuesta del UAE fueron más ataques. El turno de Mac Soler.

El catalán se llevó con él a los franceses Berthet y Molard camino de Beasain. Un primer paso bonificado al lado de la meta antes de la traca final. Dos muros. Gaintza y Lazkaomendi. Berthet salió de las rampas del 20% del primero con un minuto de ventaja. Pero la organización fue benévola. Se bajaba del pueblo hasta a Alegia en vez de a Zaldibia, dejando un largo tramo llamo para los rezagados.

Ahí murieron las opciones del galo, que ama el ciclismo, comprometido con la corredora Juliette Labous, y se desencadenó una nueva carrera. Schachmann, que había sufrido en los seis puertos anteriores, se le vino a la mente Pogacar. «Gracias Tadej por mostrar que se puede atacar desde cualqueire dinstancia». Lo probó en el llano, con Almeida y Skjelmose despistados. Más ritmo, más vértigo. En el tablero, el Red Bull le ganaba la partida al UAE por más de 30 segundos. Vlasov y Lipowitz por delante para entrar en el estrecho y empinado Lazkaomendi.

Pero Almeida es de los que tiende a remontar en los puertos. «No tiene puertos muy largos, no es la carrera perfecta para mí«. Empezó con desventaja el muro, 700 metros al 15,5%. Coronó con los mejores pese a los intentos de Lipowitz primero, Aranburu, Gregoiré y Schachmann. Y atacó en el repecho que quedaba después de la pancarta antes del descenso final.

En la bajada le atrapó Aranburu y se la jugaron en las rotondas de entrada a Beasain. En la primera se fue largo Almeida. En la segunda, el guipuzcoano se saltó las indicaciones. Siguió su instinto. Y el libro de ruta. Y perdió. Tomó ventaja, consideraron los jueces. El Cofidis protesta. «No sé por qué han puesto la flecha a la izquierda», se quejó el director Binguen Fernández. La Itzulia sigue gafada.