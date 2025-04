Del Toro: «Diría que tengo la cabeza fría, aunque a veces no me ayuda»

Torito, como le conocen en el UAE, es tan inusitadamente joven que su primer recuerdo ciclista es de dos corredores en activo: Chris Froome y ... Nairo Quintana. 21 años alumbran a la nueva criatura del ciclismo mundial. Otro 'hijo' de Matxin. El primer mexicano que forma parte del World Tour desde su creación en 2005. Con su forma de correr, irreverente, con una arrancada poderosa, y unas cualidades físicas que solo tienen los privilegiados, Isaac del Toro apunta a lo más grande.

«Por ahora soy un joven que está haciendo su propia carrera y le pone muchas ganas todos los días», asegura para EL CORREO uno de los corredores más aclamados de esta Itzulia. En todas las salidas y llegadas se ven banderas de México. Hay un 'boom'. Su figura es casi la de un pionero. Nacido en Ensanada, en la Baja California, tan pegada a Estados Unidos que el béisbol es el deporte principal. Su padre andaba en bici y se llevaba a sus dos hijos. «Yo no tenía muy claro que hacer pero me decían que hiciera deporte y al final di el paso».

Rotura de fémur y San Marino

Ganaba fácil en su país, sin cultura ni nivel. Ni siquiera una Federación. Su futuro estaba en San Marino, en el A.R. Monex dirigido por Piotr Ugrumov, rival de Indurain en su segundo Giro, pero con vinculación mexicana. El cambio de continente no afectó a su nivel y la red de ojeadores de Matxin dio fácil con él, que en 2022 chocó contra un quitamiedos y se rompió el fémur. «Ahora soy competitivo, sí, pero prudente. No me gusta mostrar demasiado lo que soy», cuenta.

La lesión le mantuvo fuera de la carretera un tiempo, en el que el Caja Rural y el Unibet, fundado por un youtuber, se interesaron por su fichaje. Hubo hasta una reunión con los navarros, contrato de dos años. Pero en medio de las negociaciones corrió el Tour del Porvenir y arrasó. Remontó a lo grande los dos minutos que se dejó en la crono por equipos. El UAE le ató. Contrato hasta 2029, solo un año menos que Pogacar, con el que comparte agente, Alex Carrara. «Ni por eso ni por nada siento presión». En año y medio en la élite, acumula ya 4 victorias, la última en la reciente Milán-Turín. «Diría que tengo la cabeza fría y eso a veces me ayuda y a veces no», expresa tras su forma de ganar, como un veterano, en Superga. Donde murió el Gran Torino apareció el 'Gran Torito'.