El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vitoria acogió la primera etapa de la Itzulia 2025. Rafa Gutiérrez

Ramiro González lamenta que la Itzulia se 'olvide' de Álava: «Queremos que venga, pero nosotros no hacemos el recorrido»

El diputado general desliza que la organización no ha contactado con el Gobierno foral, que había reservado una partida en el presupuesto de 2026: «Si la prueba no pasa por el territorio, no se ejecutará»

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha lamentado este miércoles que la Itzulia 2026 se haya 'olvidado' del territorio. Al menos, por ahora. A ... falta de confirmación del recorrido definitivo de la Vuelta al País Vasco del próximo año, en los planes de la organización no figura una etapa alavesa a día de hoy, algo que no le ha gustado al jefe del Gobierno foral. «La voluntad es que la Itzulia esté presente en Álava, pero no hacemos el recorrido», ha subrayado González, que en su proyecto de presupuestos había reservado 40.051 euros para la celebración de la prueba ciclista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  2. 2 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  3. 3 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  4. 4

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  5. 5

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía
  6. 6 Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  7. 7 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas en Euskadi
  8. 8 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  9. 9

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  10. 10

    Retenciones en la A-8 por el camión volcado este lunes en Ontón, que hasta esta noche seguirá bloqueando dos carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ramiro González lamenta que la Itzulia se 'olvide' de Álava: «Queremos que venga, pero nosotros no hacemos el recorrido»

Ramiro González lamenta que la Itzulia se &#039;olvide&#039; de Álava: «Queremos que venga, pero nosotros no hacemos el recorrido»