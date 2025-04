La pillada a Enric Mas durante la escapada con Almeida en la Itzulia: «¿Me dejas ganar?»

Gabriel Cuesta Sábado, 12 de abril 2025, 18:47 Comenta Compartir

A Joao Almeida y Enric Mas les quedaban tan solo dos kilómetros y medio para llegar a meta. A sus espaldas, siete puertos de montaña y 150 kilómetros bajo la lluvia para coronar la etapa reina de la Itzulia, la sexta y definitiva, que coronó al portugués como ganador de la general. Fue en ese momento, mientras los dos pedaleaban en solitario hacia la meta de Eibar, cuando el ciclista de Movistar lanzó la pregunta a su rival. «¿Me dejas ganar? ¿Me dejas la etapa o no?», le lanzó a un Almeida que ya tenía amarrada esta edición de la Vuelta al País Vasco.

Por el resultado, el maillot amarillo del UAE Team Emirates no quiso hacer esa concesión a un Mas que buscaba su primera victoria en 924 días, casi tres años desde su triunfo en el Giro della Emilia de 2022, cuando superó a al mismísimo Tadej Pogacar. Desde esa clásica italiana de otoño, el balear sigue de vacío.

Mas y Almeida no dejaron opciones a sus dos perseguidores, formado por el irlandés Ben Healy (EF Education-EasyPost) y el mexicano Isaac del Toro, compañero del portugués en el UAE Team Emirates. A menos de tres kilómetros para final estaba claro que entre los dos primeros estaba el triunfo en la sexta y última etapa. El ciclista de Movistar gira la cabeza y comienza a gritar a su compañero de fuga. «¿Me dejas ganar?». No hubo respuesta, pero insistió. «¿Me dejas la etapa o no?». Las cámaras no captaron si hubo o no respuesta, pero está claro que el luso se decantó por el «no».

El ciclista del UAE apretó los dientes y venció al español en un emocionante sprint. Quería cerrar a lo grande su triunfo en la Itzulia. Y alzó el puño en señal de victoria. Había firmado una semana para el recuerdo: primero en la general y dos de seis etapas en el bolsillo.

Estas 'negociaciones' son el día a día entre corredores. Lo que sí resulta llamativo es lo explícito que ha resultado la petición de Mas. Poco antes del episodio captado por las cámaras, cuando faltaban 11 kilómetros para meta, el balear ya había tanteado al irlandés Healy cuando todavía les acompañaba en función de sus intereses. «Yo quiero el podio (de la general), no la etapa», sugirió el de Movistar al ciclista de EFE.