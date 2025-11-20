El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Buesa Arena acogió la salida en 2025. Igor Martín

El desencuentro de la Itzulia con Álava

El territorio se queda fuera del mapa 17 años después. La Diputación muestra su malestar y el Ayuntamiento de Vitoria se resigna

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

La Itzulia se ha 'olvidado' de Álava para su edición de 2026. Por primera vez en 17 años, la Vuelta al País Vasco pasará de ... largo por el territorio. Como mucho, lo tocará de refilón en alguno de los puntos que faltan por concretar. La falta de entendimiento y sintonía entre las instituciones y la organización (la asociación OCETA) impidió que algún municipio alavés figure en el listado de salidas o llegadas de la ronda ciclista y desencadenó una reacción que mezcla crítica y resignación entre las instituciones de la provincia.

