«Si ataco de líder es por Pogacar. Hace dos años hubiera salido a defender»

Para Joao Almeida (Caldas da Rainha, 1988) el ciclismo era más pasatiempo que aspiración. Ya en la universidad, apostó por centrarse solo en la bicicleta. ... Un 'plan A' con el que finalmente se convirtió en un ciclista regular y fiable. Es un corredor multiusos. En progresión. Hasta la fecha, la bandera de Portugal en el podio de una carrera ciclista solo la había alzado Joaquim Agostinho, tercero en 1976. El mejor ciclista luso de todos los tiempos corrió con Anquetil, Merckx e Hinault. El actual se mide con Pogacar, Vingegaard y Evenepoel.

De la Itzulia sale convencido de poder competir con ellos. Su triunfo, incontestable, ha tenido el sello de los grandes. Se va a descansar a casa y luego de concentración en altura para preparar el Tour con la moral por las nubes. Victoria en la general de una prueba World Tour, la segunda tras el Tour de Polonia, y dos victorias de etapa, aunque pudieron ser cuatro. La crono se le escapó por centésimas y la de Beasain, por la rotonda anterior a la polémica.

– ¿Cómo valora esta Itzulia?

– Es una confimación para mí. Ha ido mejor de lo que pensaba tanto la última etapa como toda la semana. Todo perfecto y con un gran trabajo de equipo, que me apoyan y creen en mí a veces más que yo.

– ¿Es el punto de partida para aspirar a ganar alguna de las tres grandes?

– Hace tiempo que busco una victoria de esas, pero es más complicado. Creo que estoy haciendo un buen trayecto. Mejoro todos los años pese a algún problema en el camino como enfermedades o cuando tuve el covid al final de un Giro. Voy aspirando cada vez a más y más. Intento ser el mejor corredor posible. Aunque no la gane también seré feliz porque lo voy a intentar con todo lo que tenga.

– ¿Alguna preferencia?

– Cualquiera me vale (risas).

– ¿Cómo fueron esos últimos kilómetros de etapa hablando con Enric Mas?

– Íbamos con Healy y Del Toro también. Ahí decía que no quería la etapa, que quería el podio, y que tiraramos todos. Yo le decía: 'Enric, es que a mí me da igual, yo ya estoy bien así'. Yo no tenía que tirar ya. Lo he hecho por poner un poco de tiempo, pero quería ganar la etapa como todos. Yo no soy diferente. Las victorias en el ciclismo son muy caras y si podía cogerla, la iba a coger. Lo tenía claro. Y así lo he hecho. Si no tenía que tirar, guardaba las piernas para el final. Creo que él se ha quedado contento también con el podio y lo mereció porque ha ido muy fuerte estos días.

– ¿Siempre tuvo claro lo de ser ciclista?

– No. Empecé tarde. A los 13 años. Y cuando hice 19, cuando estaba para estudiar o seguir el ciclismo, opté por lo segundo al 100%. Lo voy a intentar, y si no me sale, tengo otro plan. Menos mal que ha ido bien.

– ¿Qué estudiaba?

– Ciencias. Pero el primer año de la universidad dije vale. Parece que he acertado, ¿no? (risas). Estoy muy satisfecho.

– ¿Probó otros deportes?

– Fútbol, natación. Hacía varios, me gustaba mucho hacer deporte con mis amigos. Me sentía muy bien.

– Decía el lunes que el recorrido no era el ideal para usted y ha ganado con diferencias pocas veces vistas en la Itzulia.

– Al final las expectativas cambian. Sí diría que no es mi tipo de carrera y de subidas. Se hace muy dura. Puertos cortos pero hay muchos. Eso sí me va bien a mí. Si revisas todos los días, ha habido mucha lucha por la fuga, se va rápido y eso sí me viene bien.

– ¿Ha pasado algún momento duro esta semana?

– Creo que ninguno. El equipo ha controlado todo y quizás podía pasar algo en los días más fáciles, que puede haber sorpresa, pero hemos controlado todo lo que podíamos.

– ¿Que le den espacio para ganar en el UAE tiene más valor?

– Sí. Hay muchos corredores que son muy buenos. Pero hay que decir que Matxin está haciendo un trabajo muy bueno para que todos tengan oportunidades, porque todos las merecemos por nivel y trabajo. Hay competencia interna pero con respeto. Si vas bien, tienes tu oportunidad.

– ¿Va a pedir más oportunidades?

– Siempre las tengo en todas las carreras. Soy uno de los líderes siempre y allá donde voy suelo ser líder. A veces hay que ser colíder con otros, y lo respeto. Al final, el que esté más fuerte que gane. Si vence un compañero yo me alegro bastante.

– ¿Qué ha aprendido de Pogacar?

– El Almedia de hace dos o tres años no atacaría en esta última etapa. Jugaría a defender. Yo no he tenido miedo a atacar y menos siendo el líder. Y eso creo que es por Pogacar, que no tiene miedo.