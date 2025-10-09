El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Matthew Riccitello, del equipo Israel-Premier Tech. AFP
Ciclismo

El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía

El equipo israelí, que ya fue excluido del Giro dell'Emilia para evitar incidentes, no aparece en la lista de la última carrera de la temporada

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El Israel-Premier Tech tampoco competirá en el Giro de Lombardia, la última carrera de la temporada 2025. Este jueves se ha hecho oficial la relación de los participantes inscritos para la 'Clásica de las Hojas Muertas', y el equipo israelí no aparece en ese listado.

El equipo, muy señalado durante la última Vuelta a España en protesta por la masacre en Gaza, tampoco pudo participar el pasado sábado en el Giro dell'Emilia, después de que la organización decidiera que no estarían incluidos para evitar posibles altercados e incidentes como los ocurridos en Bilbao o en Madrid.

Se desconoce todavía el motivo de esta ausencia del equipo Israel-Premier Tech, ya que no se sabe si esta decisión ha sido propia del equipo o si es debido a la organización para evitar conflictos en la última carrera de la temporada.

Esta decisión llega después de que el lunes, el Israel-Premier Tech cediera a las presiones recibidas en las últimas semanas, dejando de lucir el nombre de Israel el año que viene. Además, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, Sylvan Adams, va a dar un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  3. 3

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  4. 4

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  5. 5

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  10. 10

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía

El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía