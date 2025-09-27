El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La presencia del equipo Israel en la Vuelta provocó incidentes como el de Bilbao. EFE

El Giro de Emilia excluye al equipo Israel por «razones de seguridad pública»

Los organizadores de la prueba italiana que finaliza en Bolonia argumentan que las cinco vueltas al circuito final pueden «perturbar» el desarrollo final

El Correo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:45

La formación ciclista Israel Premier Tech, blanco de manifestaciones propalestinas durante la Vuelta a España, fue excluida del Giro de Emilia, carrera ciclista que se ... disputará el 4 de octubre en Italia, «por razones de seguridad pública», anunció este sábado su organizador. «Israel Premier Tech no estará lamentablemente en la salida de nuestra carrera. Hemos tenido que tomar esta decisión por razones de seguridad pública», explicó Adriano Amici, presidente de GS Emilia, organizadora de la carrera de 199 km entre Mirandola y Bolonia (centro).

