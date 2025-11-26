Un exciclista de Movistar, condenado a dos meses de cárcel por conducir borracho «Está a una o dos copas de entrar en coma. Es un peligro público», exclamó el juez

Bruno Vergara Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:17 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

Fernando Gaviria ha vuelto ser noticia esta semana. El colombiano, que firmó el martes por Caja Rural-Seguros RGA tras terminar su contrato de tres temporadas con Movistar, ha sido condenado a dos meses de cárcel después de dar positivo en un control realizado en octubre en Mónaco. El corredor arrojó una tasa de alcohol de 1,18 mg/l de aire espirado en un test efectuado el día 22 del mes pasado.

El ciclista fue denunciado por los agentes por varias infracciones: no ceder el paso, cruzar una línea continua, circular en sentido contrario en una calle de un solo sentido y, además, dar positivo en un control. «Presentaba signos de intoxicación y la policía midió una alcoholemia de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre», explicó Florestan Bellinzona, presidente del tribunal. Es decir, que arrojó una tasa cinco veces superior al límite legal, que está estipulado en 0,25 mg/l de aire espirado.

«Está a una o dos copas de entrar en coma. Es un peligro público», exclamó el juez. Además, se especifica que los hechos ocurrieron a plena luz del día, a eso de las 13:15 horas. El ciclista colombiano se defendió alegando que tenía «estrés laboral y problemas familiares».

«¿Cree que este estilo de vida es compatible con la vida de un deportista de alto nivel?», preguntó el tribunal, a lo que el acusado respondió: «No, no lo es. No es normal, lo sé». Gaviria fue sancionado también con una multa de 5.000 euros, dos años de prohibición de conducir en el Principado y el pago de tres multas relacionadas de 45 euros cada una.

Temas

Ciclismo

Audiencias