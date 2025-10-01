El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Evenepoel gana el Europeo de crono en Francia. E. C.

Evenepoel se divierte en solitario

Suma un nuevo maillot a su palmarés esta temporada al ganar el Europeo de crono una semana después del Mundial

Igor Barcia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:21

Remco Evenepoel no necesita rivales a su alrededor para divertirse. Le basta con tomar la bici de crono, el casco aerodinámico y volar en solitario ... en busca de un nuevo éxito. El belga se ha vuelto un coleccionista de maillots y ya encadena tres esta temporada -el belga, el arcoíris y el europeo, conquistado esta tarde en la región de Drome-Ardeches francesa-. Tras el disgusto que se llevó tras caer en la prueba en ruta del Mundial de Kigali (Ruanda), Evenepoel ha vuelto a su versión más autoritaria, la que ejerce contra el crono y una vez más en los últimos tiempos, ha superado la oposición de un Filippo Ganna que se está acostumbrando a perder frente al ambicioso belga.

