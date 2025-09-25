El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Algunos manifestantes en favor de Palestina intentaron acceder a la carretera en la Gran Vía. Efe

La Ertzaintza denuncia a una quincena de personas por los incidentes de La Vuelta en Bizkaia

Se exponen a que Antiviolencia les multe con 3.000 o 4.000 euros y les prohíba el acceso a recintos deportivos seis meses

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:13

La Ertzaintza ha denunciado a una quincena de personas ante la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, conocida como Comisión Antiviolencia, acusadas de participar en los incidentes para sabotear la etapa de La Vuelta Bilbao-Bilbao del pasado 3 de septiembre en protesta por la participación del equipo Israel Premier-Tech. Los acusados se exponen a multas de entre 3.000 y 4.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses. Uno de ellos ha sido denunciado además por atentado a la autoridad tras unos altercados con cuatro ertzainas que resiltaron heridos.

Las fuentes consultadas por EL CORREO concretan que la Policía autónoma ha presentado denuncias por incidentes en tres puntos concretos del recorrido. La primera acusación se ha formulado contra cinco integrantes del grupo de manifestantes que tuvo cinco minutos parado al pelotón en Enekuri en el transcurso de la salida neutralizada, poco después de arrancar en San Mamés. La segunda fue elevada por agentes de la Brigada Móvil contra «cuatro o cinco personas» a las que responsabiliza de la colocación de dos fardos de paja en la carretera en Morga.

La tercera surge por los importantes incidentes vividos en la meta y sus aledaños, en la Gran Vía bilbaína. Las protestas pro Palestina y en contra del Israel Premier-Tech obligaron a alterar el final de la etapa, que concluyó tres kilómetros antes de lo previsto. En los últimos metros se reunieron en torno a 500 manifestantes. Varias personas «reventaron las vallas de protección e irrumpieron en lo que tenía que haber sido el camino de la carrera», según indicó el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. La imposibilidad de que los ciclistas llegaran a la Gran Vía garantizando su seguridad fue lo que llevó al director de La Vuelta, Javier Guillén, a adelantar su final en la capital vizcaína y tomar los tiempos 3.000 metros antes.

Cantabria y Madrid

Como consecuencia de los incidentes, la Erzaintza identificó a cinco personas y otras tres fueron detenidas. La Policía autonómica ha elevado a Antiviolencia su informe con acusaciones por falta «grave» o «muy grave» contra los presuntos saboteadores. Se arriesgan a una multa de entre 3.000 y 4.000 euros y seis meses de prohibición de acceso a los recintos deportivos si ese órgano mantiene el criterio con las primeras denuncias que le llegaron correspondientes a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.

Además de las actas de los altercados de Bizkaia, quedan todavía por resolverse los que afectan a la última jornada de la Vuelta, Madrid-Madrid, en la que se detuvo la carrera a 56 kilómetros para el final como consecuencia de las manifestaciones contra el genocidio en Gaza. La ley del Deporte indica que los cuerpos de seguridad deben enviar sus acusaciones contra los posibles infractores en los acontecimientos deportivos a Antiviolencia y que este organismo es el que propone las sanciones definitivas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  6. 6

    Hallan sustancias antiadherentes en la sangre de niños en Gipuzkoa
  7. 7 Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el pasado día 19 en Amorebieta
  8. 8 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  9. 9

    Una aerolínea turca ofrecerá vuelos baratos a Estambul desde Loiu a partir de diciembre
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza denuncia a una quincena de personas por los incidentes de La Vuelta en Bizkaia

La Ertzaintza denuncia a una quincena de personas por los incidentes de La Vuelta en Bizkaia