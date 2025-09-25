La Ertzaintza denuncia a una quincena de personas por los incidentes de La Vuelta en Bizkaia Se exponen a que Antiviolencia les multe con 3.000 o 4.000 euros y les prohíba el acceso a recintos deportivos seis meses

La Ertzaintza ha denunciado a una quincena de personas ante la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, conocida como Comisión Antiviolencia, acusadas de participar en los incidentes para sabotear la etapa de La Vuelta Bilbao-Bilbao del pasado 3 de septiembre en protesta por la participación del equipo Israel Premier-Tech. Los acusados se exponen a multas de entre 3.000 y 4.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses. Uno de ellos ha sido denunciado además por atentado a la autoridad tras unos altercados con cuatro ertzainas que resiltaron heridos.

Las fuentes consultadas por EL CORREO concretan que la Policía autónoma ha presentado denuncias por incidentes en tres puntos concretos del recorrido. La primera acusación se ha formulado contra cinco integrantes del grupo de manifestantes que tuvo cinco minutos parado al pelotón en Enekuri en el transcurso de la salida neutralizada, poco después de arrancar en San Mamés. La segunda fue elevada por agentes de la Brigada Móvil contra «cuatro o cinco personas» a las que responsabiliza de la colocación de dos fardos de paja en la carretera en Morga.

La tercera surge por los importantes incidentes vividos en la meta y sus aledaños, en la Gran Vía bilbaína. Las protestas pro Palestina y en contra del Israel Premier-Tech obligaron a alterar el final de la etapa, que concluyó tres kilómetros antes de lo previsto. En los últimos metros se reunieron en torno a 500 manifestantes. Varias personas «reventaron las vallas de protección e irrumpieron en lo que tenía que haber sido el camino de la carrera», según indicó el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. La imposibilidad de que los ciclistas llegaran a la Gran Vía garantizando su seguridad fue lo que llevó al director de La Vuelta, Javier Guillén, a adelantar su final en la capital vizcaína y tomar los tiempos 3.000 metros antes.

Cantabria y Madrid

Como consecuencia de los incidentes, la Erzaintza identificó a cinco personas y otras tres fueron detenidas. La Policía autonómica ha elevado a Antiviolencia su informe con acusaciones por falta «grave» o «muy grave» contra los presuntos saboteadores. Se arriesgan a una multa de entre 3.000 y 4.000 euros y seis meses de prohibición de acceso a los recintos deportivos si ese órgano mantiene el criterio con las primeras denuncias que le llegaron correspondientes a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.

Además de las actas de los altercados de Bizkaia, quedan todavía por resolverse los que afectan a la última jornada de la Vuelta, Madrid-Madrid, en la que se detuvo la carrera a 56 kilómetros para el final como consecuencia de las manifestaciones contra el genocidio en Gaza. La ley del Deporte indica que los cuerpos de seguridad deben enviar sus acusaciones contra los posibles infractores en los acontecimientos deportivos a Antiviolencia y que este organismo es el que propone las sanciones definitivas.