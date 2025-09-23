El equipo Israel podría quedarse sin bicicletas La empresa que las suministra anuncia que no continuará siendo su proveedor si no cambia de «nombre y de bandera»

Bruno Vergara Martes, 23 de septiembre 2025, 11:54 | Actualizado 12:05h. Comenta Compartir

El equipo Israel-Premier Tech podría quedarse sin bicicletas la próxima temporada. Factor, la empresa que suministra el material a la escuadra, ha anunciado que dejará de ser su proveedor si el conjunto no cambia de «nombre y de bandera». El propietario de la firma, Rob Gitelis, ha explicado que no continuará su colaboración si el equipo se mantiene ligado al Estado hebreo.

Gitelis es consciente de lo que sucede en Palestina, pero no ha dado una opinión sobre este asunto, sino que sus razones son meramente económicas. «No se trata de si está bien o mal. Nuestra marca se ha vuelto demasiado controvertida y mi responsabilidad con mis empleados e inversores es brindarles el máximo margen para que esta empresa crezca y sea rentable», ha declarado a la web 'Cyclingnews'.

A pesar de que tras el Tour de Francia había trascendido un acuerdo verbal entre el equipo y la marca de bicicletas, no hay nada por escrito de cara al próximo año. De hecho, se habría especulado con que la firma podría pasar a ser uno de los patrocinadores principales de la escuadra, que pasaría a llamarse Factor-Premier Tech o Premier Tech-Factor.

La decisión sobre el cambio de nombre la debe tomar el dueño del equipo, Sylvan Adams, el multimillonario canadiense-israelí que se dedica a fomentar la 'marca Israel' a través del deporte. El magnate no tendría objeción en prescindir del nombre de Israel en el maillot, como ha ocurrido en las últimas carreras de Canadá y en la Vuelta, pero no cambiará la nacionalidad del equipo.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) marca como fecha límite el 15 de octubre para registrar la nacionalidad del equipo, así como la marca o patrocinador oficial de cara a la próxima temporada. La escuadra militará en el World Tour (2026-2028), la máxima categoría del ciclismo. A pesar de estar en esa liga, el equipo ha sufrido la baja de varias de sus estrellas. Entre ellos, el canadiense Derek Gee y el estadounidense Matthew Riccitello, quinto en la Vuelta a España, que ha fichado por Decathlon.