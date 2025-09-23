El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ciclistas del Israel durante la Vuelta a España. EFE

El equipo Israel podría quedarse sin bicicletas

La empresa que las suministra anuncia que no continuará siendo su proveedor si no cambia de «nombre y de bandera»

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:54

El equipo Israel-Premier Tech podría quedarse sin bicicletas la próxima temporada. Factor, la empresa que suministra el material a la escuadra, ha anunciado que dejará de ser su proveedor si el conjunto no cambia de «nombre y de bandera». El propietario de la firma, Rob Gitelis, ha explicado que no continuará su colaboración si el equipo se mantiene ligado al Estado hebreo.

Gitelis es consciente de lo que sucede en Palestina, pero no ha dado una opinión sobre este asunto, sino que sus razones son meramente económicas. «No se trata de si está bien o mal. Nuestra marca se ha vuelto demasiado controvertida y mi responsabilidad con mis empleados e inversores es brindarles el máximo margen para que esta empresa crezca y sea rentable», ha declarado a la web 'Cyclingnews'.

A pesar de que tras el Tour de Francia había trascendido un acuerdo verbal entre el equipo y la marca de bicicletas, no hay nada por escrito de cara al próximo año. De hecho, se habría especulado con que la firma podría pasar a ser uno de los patrocinadores principales de la escuadra, que pasaría a llamarse Factor-Premier Tech o Premier Tech-Factor.

La decisión sobre el cambio de nombre la debe tomar el dueño del equipo, Sylvan Adams, el multimillonario canadiense-israelí que se dedica a fomentar la 'marca Israel' a través del deporte. El magnate no tendría objeción en prescindir del nombre de Israel en el maillot, como ha ocurrido en las últimas carreras de Canadá y en la Vuelta, pero no cambiará la nacionalidad del equipo.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) marca como fecha límite el 15 de octubre para registrar la nacionalidad del equipo, así como la marca o patrocinador oficial de cara a la próxima temporada. La escuadra militará en el World Tour (2026-2028), la máxima categoría del ciclismo. A pesar de estar en esa liga, el equipo ha sufrido la baja de varias de sus estrellas. Entre ellos, el canadiense Derek Gee y el estadounidense Matthew Riccitello, quinto en la Vuelta a España, que ha fichado por Decathlon.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  5. 5

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  6. 6

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  7. 7

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El equipo Israel podría quedarse sin bicicletas

El equipo Israel podría quedarse sin bicicletas