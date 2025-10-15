La desaparición de este equipo ciclista profesional deja a 150 personas en la calle La escuadra no ha conseguido el apoyo financiero suficiente para continuar en la élite

Bruno Vergara Miércoles, 15 de octubre 2025

El pelotón profesional se queda sin un mítico equipo profesional. Se trata del Arkéa-B&B Hotels, que desaparece tras no conseguir el apoyo financiero suficiente antes del 15 de octubre, fecha límite de la Unión Ciclista Internacional para que las escuadras presenten sus avales. Una situación que afecta a aproximadamente 150 empleados, entre los que están 27 ciclistas profesionales, 12 corredores del equipo de desarrollo, 13 ciclistas femeninas, además de mecánicos, masajistas y otros empleados.

La mala noticia la ha comunicado Emmanuel Hubert, director del equipo. El técnico francés dijo que la escuadra no volverá al World Tour ni al ProTeam, y aunque internamente algunos habían hablado de empezar desde un nivel inferior, les dio pocas esperanzas.

La desaparición obliga a muchos ciclistas a buscar equipo. en la actualidad hay 16 que están sin contrato para 2026 mientras esperan noticias de un posible fichaje por otras formaciones.

Antes del Tour de Francia, tanto Arkéa como B&B Hotels informaron a la dirección del equipo que no continuarían su patrocinio. A pesar de ser un equipo con presencia casi asegurada en la Grande Boucle, no ha habido inversores interesados en esta escuadra, que se profesionalizó en 2005.

Cofidis

Sin Arkéa la próxima temporada, hay otros equipos en el alambre. La posible fusión entre Lotto e Intermarché-Wanty dejaría a otra escuadra fuera. Además, el Cofidis, un histórico en el pelotón internacional durante casi treinta años, se encuentra en la parte baja de la clasificación del WorldTour. Pelea por la última plaza que da acceso a las mejores carreras con el Uno-X Mobility, que le saca 300 puntos de ventaja. Si el Cofidis no logra mantenerse en la élite, puede que no obtenga las invitaciones automáticas de las grandes carreras de cara a 2026.