Denuncian por abuso a un ciclista belga en la Vuelta a San Juan Iljo keisse, a la izquierda, en la imagen denunciada por la joven. / Telesol Diario Iljo Keisse tocó en actitud sexual a una joven mientras posaban para una fotografía J. GÓMEZ PEÑA Martes, 29 enero 2019, 12:48

Una joven argentina ha denunciado por abuso sexual al ciclista belga Iljo Keisse cuando posaban para una foto en la salida de la segunda etapa de la Vuelta a San Juan (Argentina). En la imagen se ve cómo el corredor del equipo Deucenick se acerca por detrás y arrima su cadera simulando una pose sexual, mientras alguno de sus compañeros se ríen. La joven notó el contacto pero no le dio importancia hasta que luego vio la fotografía, según publican varios medios argentinos. Acudió a la comisaría y puso una denuncia. «No pueden venir a nuestro país y tratar a las mujeres como cosas«, declaró. La organización de la carrera argentina podría sancionar a Keisse, un veterano corredor especialista en las pruebas de velódromo.

Antes de la salida de la segunda etapa, en la localidad de Interlagos, los ciclistas del conjunto belga, entre ellos el luego ganador, Julian Alaphilippe, acudieron a una cafetería. Entablaron conversación con la camarera y ella, que habla inglés, les solicitó hacerse una foto. Ahí, de espaldas a la joven, se produjo la escena denunciada. Keisse apoyó sus genitales en la joven en una pose de burla.

«Estoy muy enojada. Yo estaba trabajando, les pedí la foto y me faltaron el respeto totalmente. Fui a la comisaría, hablé con mis abogados, he hecho la denuncia. Espero que al menos le sancionen o le llamen la atención. No puede venir a otro país a tratar a las mujeres como si fuésemos cosas insignificantes y sin valor. Lamento si en su país las mujeres son tratadas así, pero esto es Argentina y no va a venir acá a hacer lo que se le cante el culo«, criticó la joven.

El ciclismo lleva tiempo luchando contra las actitudes discriminatorias contra las mujeres. Peter Sagan ya fue muy criticado por simular que palpaba el culo de una azafata del podio en una carrera belga. Durante las dos últimas temporadas se ha reducido la presencia de azafatas en las entregas de premios para evitar la utilización de la mujer como mero motivo decorativo.