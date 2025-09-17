El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El ciclismo vizcaíno se rebela contra la UCI: «Parece que van a ser los últimos en reconocer que es un genocidio»

Pello Bilbao y Manu Gómez Arredondo, presidente de la Federación, critican la postura del organismo internacional con respecto al equipo Israel

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:54

El ciclismo vizcaíno se ha rebelado contra la UCI, la organización que dirige este deporte a nivel mundial y que el pasado lunes criticó con ... dureza al Gobierno español y a Pedro Sánchez por los incidentes que se produjeron durante la recién terminada Vuelta por la participación del equipo Israel. Este organismo puso en «tela de juicio la capacidad de España para organizar grandes eventos» y condenó «de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general». Pues bien, Pello Bilbao, el ciclista del territorio más destacado en la actualidad, y Manu Gómez Arredondo, presidente de la Federación Vizcaína de Ciclismo, han cargado contra la UCI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  3. 3

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  4. 4 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  5. 5

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  6. 6

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  7. 7 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  8. 8

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  9. 9

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  10. 10

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El ciclismo vizcaíno se rebela contra la UCI: «Parece que van a ser los últimos en reconocer que es un genocidio»

El ciclismo vizcaíno se rebela contra la UCI: «Parece que van a ser los últimos en reconocer que es un genocidio»