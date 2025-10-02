Cazan a un ciclista profesional saltando al carril contrario en una peligrosa carretera de Cataluña Su equipo, el Kern-Pharmam, sancionará a Kiko Galván por su imprudente actitud en la bicicleta

Un peligro para el resto de los conductores y para él mismo. Es la conclusión que sacan las personas que han visto el vídeo viral protagonizado, muy a su pesar, por el ciclista profesional Francisco 'Kiko' Galván. El corredor del equipo español Kern-Pharma, de 27 años, ha sido pillado cometiendo graves infracciones de seguridad en una de las carreteras más peligrosas de Cataluña: la BP-1417, conocida como la Arrabassada, en Barcelona.

En la grabación difundida en las redes sociales por Circuliperladreta, especializada en denunciar infracciones de tráfico, se puede ver al sprinter catalán, que llegó a participar en la Vuelva a España en 2022 con su equipo, saltando durante un largo trayecto los separadores instalados en la línea contínua. Su temeraria actitud, invadiendo una y otra vez los dos carriles con su bicicleta mientras baja a toda velocidad, pone los pelos de punta.

La escena es especialmente peligrosa, teniendo en cuenta de que se trata de una vía muy estrecha y de escasa visibilidad. Todo un terreno abonado a sufrir un accidente grave de tráfico al ser casi imposible ver si otro vehículo está subiendo por la carretera en ese momento.

Comunicado oficial 📝 pic.twitter.com/Oc7vIEwVzx — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) October 2, 2025

El vídeo no ha gustado nada al Kern-Pharma, que compite en la categoría Pro Tour, la segunda división del ciclismo. Para salir al paso de la oleada de críticas a su ciclista, que llegó a ser tercero en el Grand Prix La Marsellesa en las ediciones de 2022 y 2025, ha emitido un duro comunicado oficial en el que censura el comportamiento de Galván, ya que «no refleja los valores que defendemos y queremos proyectar como equipo». «El respeto de la seguridad vial y las normativas de tráfico son principios fundamentales en este deporte, que promovemos tanto en nuestra actividad competitiva como en nuestra labor formativa diaria con los ciclistas», añade la nota

Además de pedir disculpas por una actitud que pudo provocar una tragedia, el Kern-Pharma asegura que tomará medidas disciplinarias contra el corredor catalán. Todo con tal de garantizar que ese tipo de comportamientos no se vuelva a producir. Por lo menos, por parte de un corredor bajo su tutela. «Asumimos nuestra responsabilidad y seguiremos trabajando para reforzar la formación y concienciación de todos nuestros integrantes en materia de seguridad vial», finaliza el comunicado.