El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento de la salida con el pelotón agrupado por Portal de Lasarte. Jesús Andrade

La BLAN vuelve a deleitar a los cicloturistas

Más de 700 ciclistas toman parte en una prueba en la que por primera vez hubo más participantes de fuera de Álava

Pablo Sanz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

La BLAN sigue haciendo historia. La prueba cicloturista más antigua de España, patrocinada por EL CORREO, volvió ayer a hacer las delicias de los más ... de 700 ciclistas que completaron una prueba en la que, por primera vez, compitieron más ciclistas nacionales que de Álava. «Ha hecho un buen día y nos lo hemos pasado genial. Ahora vamos a charlar un poco y a comentar cada uno su batalla», indicó Óscar López, que acudía desde Haro junto a tres compañeros de equipo para disputar esta carrera por cuarta vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  4. 4 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  5. 5 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La BLAN vuelve a deleitar a los cicloturistas

La BLAN vuelve a deleitar a los cicloturistas