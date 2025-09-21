El alavés Jon Conejero, mejor ciclista vasco sub'23

E. C. Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:19 Comenta Compartir

El alavés Jon Conejero ha puesto este domingo el broche de oro a su temporada al adjudicarse el Torneo Lehendakari, que destaca al mejor corredor vasco sub'23. El corredor de Lukiano fue décimo en Ataun en la última cita puntuable de la competición, con un recorrido de de 122 kilómetros. El integrante del Electro Alavesa-Zuia Ingeniería fue tercero en la general final, por detrás de los élite Sergio Gutiérrez y Asier Castilla.

Conejero culmina así una campaña en la que ha mostrado una gran regularidad desde marzo hasta ahora. Más que las victorias puntuales, esa constancia le ha permitido enfundarse el maillot naranja como mejor sub'23. Siempre ha estado con los mejores y rozando además en varias ocasiones la victoria. Ha sido tercero en tres pruebas, cuarto en otra o quinto en otras tres.

En su segunda campaña en la categoría, Conejero ha experimentado una firme evolución que invita a pensar en un futuro prometedor. Formado en la escuela del Club Ciclista Zuyano, el alavés ha demostrado este curso que sabe leer bien las distintas situaciones de carrera que se le han planteado, y ha logrado formar parte de varias escapadas que le han permitido estar con los mejores. El de Lukiano da por concluida la campaña y tomará un descanso antes de afrontar su tercer año como amateur, en el que perseguirá su confirmación.

Temas

Ataun